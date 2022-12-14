استطلاع فلسطيني: هنية يتفوق على أبو مازن بفارق كبير فيما لو أجريت انتخابات بالسلطة

وبحسب الاستطلاع فإن غالبية الشعب الفلسطيني يؤيد استمرار نشاط المجموعات الفلسطينية المسلحة

كشفت معطيات استطلاع نشرت اليوم في السلطة الفلسطينية أن غالبية الشعب الفلسطيني يؤيد مواصلة نشاط المجموعات المسلحة مثل "عرين الأسود"، ويتضح من الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في السلطة ، أنه فيما لو أجريت انتخابات اليوم، وكان سيخوضها أبو مازن وهنية- سيحصل الأخير على دعم أكبر من رئيس السلطة الفلسطينية الحالي.

وبموجب الاستطلاع يتبين أن 72% من الجمهور الفلسطيني يؤيد دعم المجموعات المسلحة مثل "عرين الأسود"، وأـن لا تستسلم للسلطة الفلسطينية وـأن لا تكون جزءا من قوات الأمن الفلسطينية. وفقط 22% عارضوا ذلك.

ويتضح أيضا أن 59% أشاروا الى مخاوفهم من أن إقامة مجموعات من هذا القبيل ستؤدي الى مواجهات مسلحة داخلية مع قوات الأمن الفلسطينية، في حين قال 39% بأنه لا توجد لديهم مخاوف حيال ذلك. بينما 79% من الجمهور الفلسطيني يعارض بأن المجموعات المسلحة (مثل ’عرين الأسود’) بأن ترضخ وتسلم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية لتجنب القضاء عليها من جانب إسرائيل، في حين أن 17% يؤيدون ذلك.

وقالت غالبية ساحقة 87% أنه لا يوجد للسلطة الفلسطينية الحق باعتقال المجموعات المسلحة لمنعها من تنفيذ أنشطة مسلحة ضد إسرائيل أم بهدف توفير حماية لهم، في حين أن 10% أيدوا ذلك. الغالبية، 59% يتوقعون انتشار المجموعات المسلحة الى مناطق أخرى في الضفة الغربية، في حين أن 15% يتوقعون بأن تنجح إسرائيل باعتقال أو القضاء على أعضاء التنظيمات المسلحة في الضفة. وفقط 14% يتوقعون أن تنجح السلطة الفلسطينية بوقف نشاط المجموعات المسلحة في الضفة.

ويكشف الاستطلاع أن وضع أبو مازن في الرأي العام يجب أن يثير قلق السلطة. بحسب المعطيات، لو أجريت انتخابات للرئاسة في السلطة الفلسطينية وخاضها رئيس السلطة الحالي، محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية- كان عباس سيحصل على 36% من الأصوات، في حين يحصل محمود عباس على 54% من تأييد الجمهور، في التوزيع بحسب المناطق، في قطاع غزة يحصل عباس على 36% وهنية على 60%، في الضفة يحصل عباس على 36% وهنية على 46%.

بينما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي، المسجون في إسرائيل وهنية سيحصل الأول على 61% من الأصوات وهنية على 34%، ولو أجريت الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، قائمة حماس ستحصل على 34% من الأصوات وقائمة فتح على 34% من الاصوات وباقي القوائم تحصل على 10%.