رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يلمح:"إسرائيل نفذت هجوما على الحدود الإسرائيلية-العراقية"

جاء تصريح كوخافي خلال مشاركته في مؤتمر سنوي تحدث خلاله عن قدرات الجيش الاسرائيلي المتقدمة

أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي، وقوف إسرائيل وراء الهجوم على قافة ايرانية قامت بنقل أسلحة على الحدود السورية-العراقية، ووثقت تصريحاته من خلال فيديو مصور.

كوخافي، تطرق بكلمته خلال مؤتمر سنوي، عن القدرات المتقدمة للجيش الإسرائيلي- وتطرق بصورة نادرة الى الهجمات المتكررة في سوريا وقال :"كان من الممكن أن لا نعرف قبل عدة أسابيع عن القافلة السورية التي تنقل أسلحة من العراق الى سوريا". وأضاف :"كان يمكننا أن لا نعرف ما يوجد بها وكان يمكننا أن لا أن نعرف أنه من بين 25 شاحنة، كانت هذه الشاحنة، الشاحنة رقم 8 هي الشاحنة مع الأسلحة"

وأشار كوخافي الى أنه بعد رصد الشاحنة:"يجب أن يتم إرسال إلى هناك الطيارين، يجب عليهم أن يعرفوا تجنب صواريخ أرض-جو. لا تخطئوا هناك عمليات يطلقون عليها 30 أو 40 صواريخ أرض-جو، الذروة كانت 70. يجب عليهم أن يهاجموا، يجب عليهم تنفيذ الضربات والعودة. يجب عليهم في جزء من الهجمات عدم قتل من لايجب قتله, هذه قدرات متقدمة جدا".

وكانت "وول ستريت" جورنال أفادت بوقت سابق أن الهجوم وقع حين اجتازت القافلة الحدود مع العراق، وأشار التقرير إلى أنه قتل في الهجوم على الأقل عشرة أشخاص، بينهم عدد من الايرانيين، عددهم ليس واضح، هذه المعلومات نفتها وكالة الأنباء الايرانية "ايرنا"، مسؤولون رسميون عراقيون صرحوا للصحيفة أن القافلة حملت وقودا من العراق الى لبنان، لكن بحسب عدد من الأشخاص الذين تحدثت معهم الصحيفة الأمريكية -عدد من الشاحنات من القافلة حملت أسلحة وصواريخ بالإضافة الى الوقود.

وقال مسؤول في قوات حرس الحدود العراقية لـ"وول ستريت جورنال" أن الهجوم وقع في منطقة مدينة البوكمال الحدودية، الهجوم وقع بعد اجتياز الشاحنات الى المناطق السورية. وتم تدمير شاحنتين، وباقي الشاحنات بقيت على معبر القائم الحدودي.