تقرير: السلطات التركية تعتقل 44 شخصا بتهمة العمل لصالح الموساد في إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن شرطة إسطنبول اعتقلت 44 شخصا في عملية مشتركة مع جهاز المخبارات التركي، بتهمة العمل لصالح الموساد الإسرائيلي في العاصمة التركية.

وقالت قناة "أخبار" التركية، إن "السلطات الأمنية نفذت عملية أمنية استهدفت متحرّين خاصين تجسسوا لصالح الموساد الإسرائيلي، من خلال مراقبة ومتابعة أفراد ومؤسسات غير حكومية فلسطينية في تركيا.

وبحسب القناة، فإنه "تبين أن 44 مشتبها اعتقلوا بتهمة "التجسس العسكري" في عملية نظمتها المخابرات التركية وشرطة إسطنبول نقلوا معلومات عن فلسطينيين إلى الموساد الإسرائيلي مقابل أموال".