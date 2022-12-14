تقرير: السلطات التركية تعتقل 44 شخصا بتهمة العمل لصالح الموساد في إسطنبول

بحسب القناة، فإنه "تبين أن 44 مشتبها اعتقلوا بتهمة "التجسس العسكري" في عملية نظمتها المخابرات التركية

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن شرطة إسطنبول اعتقلت 44 شخصا في عملية مشتركة مع جهاز المخبارات التركي، بتهمة العمل لصالح الموساد الإسرائيلي في العاصمة التركية.

وقالت قناة "أخبار" التركية، إن "السلطات الأمنية نفذت عملية أمنية استهدفت متحرّين خاصين تجسسوا لصالح الموساد الإسرائيلي، من خلال مراقبة ومتابعة أفراد ومؤسسات غير حكومية فلسطينية في تركيا.

وبحسب القناة، فإنه "تبين أن 44 مشتبها اعتقلوا بتهمة "التجسس العسكري" في عملية نظمتها المخابرات التركية وشرطة إسطنبول نقلوا معلومات عن فلسطينيين إلى الموساد الإسرائيلي مقابل أموال".

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وأضافت القناة، أن "من بين المعتقلين إسماعيل يتيم أوغلو الرئيس المؤسس لجمعية التحري الخاص والتي تأسست عام 2007"، ولفتت إلى أن "الجهود متواصلة لإلقاء القبض على 13 مشتبها ما زالوا فارين".

وتبين من خلال المعلومات التي قدمها المشتبه بهم بينهم عاملين في شركات استشارية تنشط في مجال التحري الخاص سريا تم الكشف عن ممارسة أنشطة التهديد و تحويل الأموال وتشويه السمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحق الأشخاص الذين نقلت معلومات عنهم إلى الموساد.

وتبين أن من بين المعتقلين المشتبه بهم موظفين في شركات استشارية تعمل سرا في أنشطة التحقيقات الخاصة، وأحيل 7 من المشتبه بهم إلى المحكمة بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم من شرطة إسطنبول، فيما تجري الجهات المختصة في مكتب مكافحة الإرهاب استجواب المشتبه بهم الآخرين.