مفوض الشرطة الاسرائيلية بأول تصريح علني عن قانون "بن غفير" :"مثل هذه التغييرات يجب تنفيذها بحذر"

جرت هذه المناقشة خلال جلسة الكنيست الخاصة لمناقشة القانون

جرت مناقشة ساخنة اليوم في اللجنة الخاصة بالكنيست لقانون "بن غفير" حول مشروع تعديل مرسوم الشرطة ، والذي يستهدف تسهيل نقل صلاحيات من مفوض الشرطة الى وزير الأمن القومي المكلف ورئيس حزب "عوتسماة يهوديت" ايتمار بن غفير. وتطرق شابتاي لأول مرة بشكل علني الى مشروع القانون، وقال إنه "يجب إجراء تحليل عميق على كل المعاني المستمدة من مثل هذا القانون وتنفيذ تغييرات فقط بالأمكنة المطلوبة".

كما هاجم شبتاي تصريحات بن غفير الذي جلس الى جانبه وقال :"من الصعب علي فهم ادعاءات وزير الأمن الداخلي المكلف بأنه ختم مطاطي ولا يوجد له اي تأثير".

ويشار الى ان مشادات كلامية وقعت بين وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته، والوزير المكلف بن غفير، واتهم بن غفير بار-ليف بأنه يكشف أمورا سرية . وبعدها رد بار ليف مهاجما "فقط وزير غير آمن يقول إنه يريد قانونا يحدد صلاحياته" فرد عليه بن غفير وهو يصرخ "خلال عام ونصف ألقيت بنا إلى الهاوية".

وفي وقت سابق عبرت نائبة المستشارة القضائية للكنيست عن موقفها من القانون بالقول:"يجب تحديد النظام بحيث يوضح أن مفوض الشرطة هو من يقف على رأس شرطة إسرائيل وهو أعلى مستوى قيادي بها" بعدها تحدثت نائبة المستشارة القضائية للحكومة وقالت إن "تعديل هذا القانون لا يناسب تشريعا سريعا عشية تشكيل حكومة" واضافت "مشروع القانون لا يوازن بصورة مناسبة بين صلاحيات الوزير وبين الصلاحيات المهنية لسلطة تطبيق القانون وينطوي على امكانية انتهاك المبادئ الاساسية للنظام الديموقراطي لدولة اسرائيل، بشكل حقيقي وخطير".