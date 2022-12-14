إسلامي:"تواصُلنا مع الوكالة مستمر ونأمل أن نتمكن من تحقيق تقدم فعال مع الوكالة من أجل تذليل العقبات والغموض والمضي قدما"

أعلن رئيس هيئة الطاقة النووية الايرانية محمد إسلامي في طهران، اليوم الاربعاء، أن "مسؤولين من الوكالة سيزورون طهران في الأيام القادمة"في الأيام المقبلة لحل الغموض" بشأن مزاعم انشطة نووية سرية، وشرح وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة، وأضاف "تواصُلنا مع الوكالة مستمر ونأمل أن نتمكن من تحقيق تقدم فعال مع الوكالة من أجل تذليل العقبات والغموض والمضي قدما".

وكان وفد من الوكالة يعتزم زيارة طهران الشهر المنصرم، لكن الزيارة لم تتم بعد أن ندّد مجلس حكام الوكالة بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها إجابات "ذات موثوقية من الناحية التقنية"واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.

وفي سياق متصل قال إسلامي إن "آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في إيران، استقدمت إلى البلاد من الخارج"ومنذ أشهر تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها.

وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة.

يتيح اتفاق العام 2015، تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها من تطوير قنبلة نووية سرا، علما بأن الجمهورية الإسلامية تنفي على الدوام السعي لتحقيق الغاية هذه.