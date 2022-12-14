صور جوية: حماس أنشأت حفرًا لإطلاق صواريخ بالقرب من المدارس في غزة

حماس نشطت بجوار ثلاث مدارس مختلفة، وكانت على اتصال مع المعلمين لتعزيز البنية التحتية وتسخيرها لإطلاق الصواريخ

أصدر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بيانا بالتزامن مع ذكرى تأسيس حركة حماس، أشار من خلاله إلى أن الجيش الإسرائيلي كشف عن أمثلة إضافية تثبت الطريقة التي تستغل بها حماس الوسط المدني في قطاع غزة لصالح النشاط الإرهابي، بالتركيز على المدارس.

وأضاف البيان: "الآن يمكن الكشف عن أن حماس نشطت بجوار ثلاث مدارس مختلفة في قطاع غزة وكانت على اتصال مع المعلمين لتعزيز البنية التحتية وتسخيرها لإطلاق الصواريخ، في محيط المدارس والمباني المدنية.

يأتي هذا الكشف بعد حوالي أسبوعين من إعلان وكالة الأمم المتحدة للأونروا (UNRA) عن انهيار أرضي بالقرب من مدرسة تابعة للمنظمة بسبب حفر نفق من قبل منظمة حماس.

حفرة لإطلاق الصواريخ قرب مدرسة معاذ بن جبل في الشجاعية

أقامت حركة حماس حفرة لإطلاق الصواريخ بالقرب من المدرسة، والتي تستخدم في أوقات الطوارئ حتى كمأوى للأونروا قبل عملية "حارس الأسوار"، كان مدير المدرسة، محمد أبو عون، على اتصال مع ناشط في مجموعة الصواريخ التابعة لحماس، جلال أبو عون، الذي سمح على ما يبدو بإطلاق النار من منطقة المدرسة.

حفرة إطلاق قرب مدرسة خليل النوباني في حي الزيتون

أقامت حماس حفرة لإطلاق الصواريخ بالقرب من مدرسة خليل النوباني في حي الزيتون بمدينة غزة. المدرسة عبارة عن مبنى عام بريء تمامًا، يُفترض أن يستخدم كمكان آمن لأطفال قطاع غزة، لكن في الواقع استخدمته حماس كبنية تحتية لإطلاق الصواريخ.

فضلا عن ذلك، أنشأت الحركة حفرا لإطلاق الصواريخ بالقرب من مدرسة الفرقان الابتدائية في حي الزيتون بمدينة غزة. خلال عملية "حارس الأسوار" و"عملية مطلع الفجر"، تم إطلاق الصواريخ من حفر بالقرب من المدرسة.