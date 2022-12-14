تقارير- قصف أهداف إيرانية شرقي سوريا قرب مدينة دير الزور

بحسب ما ورد استهدفت الطائرات مواقع في منطقة الميادين شرقي دير الزور

تعرضت أهداف إيرانية للقصف، في شرق سوريا، يوم الأربعاء، بحسب تقارير إعلامية عبرية.

وتفيد التقارير أن الهجوم وقع في محيط دير الزور، أكبر مدينة في الجزء الشرقي من البلاد. وبحسب ما ورد استهدفت الطائرات مواقع في منطقة الميادين شرقي دير الزور.

ووفقًا لمصادر باللغة العربية، قُتل ثلاثة من أعضاء الحرس الثوري الإسلامي في الغارة وأصيب عدد آخر من أعضاء الحرس الثوري الإيراني. وقالت المصادر العربية أيضا إن الهجوم جزء من التحالف الدولي الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل.

اليوم بتصريح استثنائي وغير معهود، أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي، وقوف إسرائيل وراء الهجوم على قافلة ايرانية قامت بنقل أسلحة على الحدود السورية-العراقية، ووثقت تصريحاته من خلال فيديو مصور.