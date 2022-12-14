إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب يعملون على دفاع سيبراني مشترك

بالنسبة لي، كانت إسرائيل دائمًا المكان الأمثل عندما يتعلق الأمر بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الأمن السيبراني"

عقدت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني، وفقًا لتقرير، وسط تهديدات متزايدة من قراصنة إيرانيين.

وقال غابي بورتنوي، رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية كان، إن "هذا اجتماع تاريخي. إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين".

بورتنوي أطلق على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة رافائيل-أنظمة الدفاع المتقدمة و Israel Aerospace Industries.

في أوائل كانون الأول (ديسمبر)، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة تمرينا سيبرانيا مشتركا الأكبر على الإطلاق لمواجهة التهديد الإيراني. تم إجراء التمرين لأول مرة في مركز جورجيا سايبر التابع للوحدة، الواقع في ولاية جورجيا الأمريكية. كان هذا سابع تمرين إلكتروني مشترك بين الحليفين.

تعتبر إسرائيل رائدة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني، حيث استضافت في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) مؤتمرا يعرض التكنولوجيا السيبرانية البيتية وقد ضم حوالي 65 شركة مختلفة.

"بالنسبة لي، كانت إسرائيل دائمًا المكان الأمثل عندما يتعلق الأمر بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الأمن السيبراني"، وفق ما قال إيفان كونستانتين، خبير الأمن السيبراني من رومانيا، لـ i24NEWS خلال المؤتمر الذي عُقد في تل أبيب.

أكدت سلطة حماية الخصوصية الإسرائيلية أن قراصنة إيرانيين حققوا في يوليو/ تموز اختراقا حصلوا في أعقابه، على معلومات أكثر من 300 ألف إسرائيلي وسربوها وذلك باستهدافهم مواقع حجز السفر الشهيرة.