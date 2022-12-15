عضو كنيست من الليكود يقترح تعديلات على 'قانون بن غفير' لتأمين اجتيازه اختبار المحكمة العليا

تقضي بإجراء بعض التعديلات التي تشتمل على تثبيت مكانة المفوض العام للشرطة بوصفه أعلى مستوى قيادي

قدم عضو الكنيست من الليكود أوفير كاتس مشورة قانونية لللجنة التي تبحث في مشروع قانون 'تعديل قانون الشرطة' المدفوع من قبل عضو الكنيست إيتمار بن غفير، تقضي بإجراء بعض التعديلات التي تشتمل على تثبيت مكانة المفوض العام للشرطة بوصفه أعلى مستوى قيادي، إضافة إلى تعديلات أخرى، وذلك بغية تمكين المستشارة القانونية للحكومة الدفاع عن التغييرات أمام المحكمة العليا.

يذكر أن بن غفير رئيس حزب عوتسما يهوديت اشترط في إطار المفاوضات الائتلافية أن يحصل على وزارة الأمن الداخلي لكن بصلاحيات موسعة.

وينص اقتراح قانون بن غفير على أن "يفتح ضابط الشرطة التحقيقات أو يغلقها وفقًا للسياسة التي يضعها الوزير. في المقابل، فإن اقتراح المشورة القانونية ينص على أنه يجوز للوزير أن يحدد سياسة عامة في مجال التحقيقات والملاحقات القضائية، بما في ذلك تحديد الأولويات المبدئية، بعد الاستماع إلى موقف المستشار القانوني للحكومة، وبعد التشاور مع المفتش العام ومفوضي الشرطة المكلفين بموضوع التحقيقات.

وتتطرق مشورة التعديل إلى بند ميزانية الشرطة: اقترحت الاستشارة القانونية على اللجنة دراسة الحاجة إلى البند والمعاني المنطوية عليه لاسيما أن السيطرة على الميزانية تعني في الواقع أن الوزير يتحكم بالجهاز الشرطي بشكل تام. وفي باب آخر يقترح فيه عضو الكنيست بن غفير تفويض الوزير بإدارة الشرطة وعملها وتطوير قدراتها وفق سياساتها ومبادئها العامة، توصي الاستشارة القانونية بالتأكيد على أن " أعلى مستوى قيادة في الشرطة الإسرائيلية هو المفوض العام".

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا كانت قد أوضحت أن القانون في نسخته الأصلية يقلب الأمور "رأسًا على عقب" بمجال العلاقات التبعية بين الوزير والمفوض العام للشرطة.

كما تشير المستشارة القانونية إلى أنه لا يمكن للوزير وضع سياسة تتعلق بفتح التحقيقات وتوصيات الشرطة بالملاحقة القضائية، حيث يفترض أن يكون قسم التحقيقات ونيابة الشرطة مستقلين عن المستوى السياسي - والصلاحيات مستمدة من تعليمات المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام للدولة. ومع ذلك، يمكن للوزير أن يأمر بإعادة ترتيب أولويات التحقيقات في القضايا العامة كظاهرة العنف وسرقة السيارات وغير ذلك.

وترفض المستشارة القانونية فضلا عن ذلك كله، المقارنة بين الجيش الإسرائيلي والشرطة. فبينما يعمل الجيش، التابع لوزير الأمن والحكومة، ضد أعداء الدولة، تعمل الشرطة لصالح المواطنين وليس ضدهم. لذلك، يتوجب إبعاد الشرطة عن التأثيرات السياسية. يمكن للوزير بالفعل أن يشارك في المناقشات حول السياسة العامة والتفضيلات لقضايا معينة، مثل معالجة الجريمة في المجتمع العربي، وحتى تعيين المفوض - لكنه لا يستطيع تحديد السياسة بالكامل بنفسه.