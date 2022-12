توجيه الانتقاد للمحامية الأممية المعنية بحقوق الفلسطينيين بسبب تصريحاتها المعادية للسامية في 2014 حول 'اللوبي اليهودي'

تواجه محامية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين انتقادات بسبب التعليقات المعادية للسامية التي تم الكشف عنها مؤخرًا من عام 2014 والتي قالت فيها إن الولايات المتحدة "أُخضعت من قبل اللوبي اليهودي".

وأدلت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الفلسطينيين، بهذه التصريحات في رسالة مفتوحة نُشرت على فيسبوك خلال عملية "الجرف الصامد" الإسرائيلية ردًا على إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة. جاءت هذه التصريحات قبل أن تتولى منصب الأمم المتحدة.

"أمريكا وأوروبا، إحداهما خاضعة لللوبي اليهودي والأخرى أخضعها الشعور بالذنب بشأن الهولوكوست، لا تحركان ساكنا، وتستمران في إدانة المظلومين - الفلسطينيين - الذين يدافعون عن أنفسهم بالوسائل الوحيدة المتاحة لهم (صواريخ بدائية)، بدلاً من حمل إسرائيل على مواجهة مسؤولياتها بموجب القانون الدولي"، كتبت المحامية الإيطالية.

قالت ألبانيز لتايمز أوف إسرائيل - التي نشرت تصريحاتها لأول مرة عام 2014 بالإضافة إلى تعليقات أخرى معادية لليهود وإسرائيل - إنها لم تكن لتستخدم هذه الكلمات اليوم قبل أن تقوم بجهد الاطلاع على معاملة إسرائيل المزعومة للفلسطينيين.

أثار الكشف عن تصريحاتها المعادية للسامية إدانة شديدة من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، بما في ذلك ديبوراه ليبستادت، المبعوثة الأمريكية الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، التي كتبت على حسابها على تويتر أن "هذا الخطاب الصارخ المعادي للسامية - لا سيما عندما يكون نمطًا ثابتًا - هو ببساطة غير مقبول". وأضافت ليبستات أن معاداة السامية السابقة الصادرة عن ألبانيز "تقوض بشدة مصداقية" موقفها في الأمم المتحدة للتعامل مع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.