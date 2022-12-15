إسرائيل تستضيف أول ألعاب سلام إلكترونية على الإطلاق بروح اتفاقيات إبراهيم

سيتم توزيع ما قيمته 82000 دولار على الفائزين، المتنافسين إما بشكل فردي أو كفرق، مع فتح الإمكانية أمام جذب عروض رعاية جماعية.

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، يوم الأربعاء، أن بطولة الألعاب الأولى من نوعها بروح اتفاقيات إبراهيم ستقام في إسرائيل في كانون الأول/ يناير القادم.

ستشمل مسابقة "الرياضات الإلكترونية" في مدينة تل أبيب بوسط إسرائيل مشاركين من إسرائيل والولايات المتحدة ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط - بما في ذلك الضيوف المميزون واللاعبون البارزون.

أعلن المنظمون عن خطط لإدراج ما يصل إلى 10 دول في ألعاب السلام الإلكترونية الافتتاحية بروح اتفاقيات إبراهيم - بتكلفة إنتاج تبلغ 1.5 مليون دولار - على أمل توسيع المنافسة وتنميتها في السنوات المقبلة. سيتم توزيع ما قيمته 82000 دولار على الفائزين، المتنافسين إما بشكل فردي أو كفرق، مع فتح الإمكانية أمام جذب عروض رعاية جماعية.

وقالت الولايات المتحدة إن "اتفاقيات إبراهيم ضرورية لاستقرار المنطقة وازدهارها. وترى إدارة بايدن أن وظيفتها تتمثل في نقل الاتفاقات من مرحلة البداية إلى المرحلة العملية الحقيقية".

السفير في إسرائيل توم نيدس، الذي يشغل منصب الرئيس المشارك للألعاب، قال "إحدى أهم الآليات لتحقيق ذلك هي بناء العلاقات بين الأفراد - فكلما زاد فهم الناس لبعضهم البعض، أصبح حل المشكلات أسهل، خاصة بين الشباب". وتابع "تعد بطولة الرياضات الإلكترونية هذه - الأولى من نوعها - واحدة من العديد من الأنشطة الثقافية المشتركة التي يتم تنظيمها حول الاتفاقيات، للتواصل مع شباب المنطقة لضمان ديمومة الاتفاقيات."

تعد الرياضات الإلكترونية ظاهرة عالمية متنامية تجذب جمهورًا يصل إلى 400 مليون في جميع أنحاء العالم، وفقًا للإحصاءات التي توفرها الصناعة في المجال.

مهرجان Gamers 8 (غيمرز 8)، التنافسي الصيفيّ، اقتحم فضاء السعودية واستقطب الهواة على نحو كاسح أبرز السعودية كلاعب رئيسي في مجال الألعاب الالكترونية على المستوى العالمي، ويأمل مسؤولون أنّ ينافس عمالقة هذا القطاع مثل الصين وكوريا الجنوبية.