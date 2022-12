مقتل جندي من قوات حفظ السلام الإيرلندية في جنوب لبنان

قُتل جندي إيرلندي خلال مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في لبنان في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد أن تعرضت عربتان مدرعتان متعددتا المهام كانتا متجهتين إلى بيروت "لنيران أسلحة صغيرة"، وفقا لقوات الدفاع الأيرلندية.

وذكر البيان أن عضوا إيرلنديا آخر في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يرقد بحالة خطيرة، حيث خضع لعملية جراحية في مستشفى الراعي بالقرب من مدينة صيدا في أعقاب الحادث. بالإضافة إلى ذلك، يعالج جنديان آخران من إصابات طفيفة.

وقال البيان دون الكشف عن أسماء الأفراد الضحايا إن قوات الدفاع الإيرلندية "ببالغ الأسف يمكنها تأكيد مقتل أحد جنود حفظ السلام في حادث خطير في لبنان الليلة الماضية". وتم إبلاغ العائلات وذوي الضحايا بين قتيل وجريح.

وتابع البيان أنه سيبدأ تحقيقا كاملا في الحادث.

وقال رئيس أركان الجيش الأيرلندي الليفتنانت جنرال شون كلانسي "نحن في آجلي نا هيرين نشعر بصدمة وحزن عميقين لأخبار هذا الحدث المأساوي وفقدان أحد جنود حفظ السلام التابعين لنا".

"نشاطر عائلته وأصدقاءه وزملاءه في قوات حفظ السلام من كتيبة المشاة 121 مشاعر الحزن. وقلقنا أيضًا مع أولئك الذين أصيبوا الليلة الماضية وعائلاتهم وأصدقائهم."

"أحد مسؤولينا الطبيين يتواجد حاليًا في مستشفى الراعي، وسنضمن حصول موظفينا على أفضل رعاية ممكنة. ينصب تركيزنا الآن على ضمان السلامة والدعم المستمر لجميع أفرادنا المنتشرين في لبنان."