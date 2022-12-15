غانتس يوجه النقد لنتنياهو: سيكون لدينا 3 وزراء أمن- لإيران واحد وللشمال والجنوب واحد وللضفة الغربية وزير

"لم يزعجني أبدًا في كل سنوات خدمتي، من أين (حزب) جاء الوزير، لأنني كنت أعرف أن الأمن كان خارج السياسة. لكن نتنياهو يزج بالسياسة في عمق الأمن"

احتدمت الأجواء اليوم (الخميس) في اللجنة الخاصة التي ناقشت مشروع قانون تأهيل الوزراء لتولي وزارات، ودمج مشروع قانون تعيين وزراء إضافيين في الدوائر الحكومية وتعديل القانون الأساسي - الحكومة بحيث لا يحمل عضو كنيست تم الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وصمة العار تمنعه من استلام مناصب وزارية (كما هي الحال مع آرييه درعي).

خلال النقاش، قال المدير التنفيذي لمنظمة "نكسر الصمت" اليسارية أفنير غفرياهو إن تفويض صلاحيات للتدخل بالسياسات في الضفة الغربية لبتسالئيل سموتريتش كوزير في وزارة الأمن أمر خطير، فتلقى من عضو الكنيست حانوخ ميلبتسكي (الليكود) شتيمة "خائن، وفق النشر في واينت".

من جانبه، انتقد وزير الأمن بيني غانتس التغييرات المتوقعة في نظام الأمن وقال "نحن بحاجة إلى نظام لديه قيادة موحدة ويعرف كيف يحقق التوازنات. بمجرد الإخلال بالتوازنات، فإنك تضرب توازن النظام. النتيجة بالنهاية ستكون تفكيك منظومة الأمن". وخلُص إلى القول أنه "في النهاية سيكون هناك ثلاثة وزراء أمن. وزير للشؤون الإيرانية، ووزير للشؤون الشمالية والجنوبية، ووزير للساحة الفلسطينية".

وحذر غانتس من تداعيات هذه الخطوة، قائلا "أتمنى ألا نجد أنفسنا ندفع بالدماء ثمن الخطأ، وبعد ذلك نسأل كيف يمكن أن يحدث هذا. إذا تم، لا سمح الله، خلق ثغرات تؤثر على النشاط التشغيلي، فإننا سنندم على تلك اللحظة." وأضاف غانتس "لم يزعجني أبدًا في كل سنوات خدمتي، من أين (حزب) جاء الوزير، لأنني كنت أعرف أن الأمن كان خارج السياسة. لكن نتنياهو يزج بالسياسة في عمق الأمن".

وصرح وزير الأمن"أعلم أن نتنياهو يتفق معي بينه وبين نفسه، لكنه يتصرف من منطلق الضعف السياسي. يعتقد أنه سيتمكن من المضي في لعبة فرق تسد، لكنه لا يفعل سوى التفكيك وسوف يخسر أمن إسرائيل".