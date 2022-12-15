الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يصف مقارنة إسرائيل بنظام الفصل العنصري "فرية دم"

إن "ظاهرة معاداة السامية تحتاج إلى جراحة طبية كبرى لإزالة هذا السرطان الخبيث، وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة من جذورها"

رفض الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، يوم الخميس مقارنة وضع إسرائيل مع الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري الذي ساد في جنوب إفريقيا.

وفي حديثه عبر رابط فيديو من القدس إلى المؤتمر السنوي للمنظمة الصهيونية العالمية (WZO) الذي تناول حركة المقاطعة ضد الدولة اليهودية، قال هرتسوغ: "المقارنة بين دولة إسرائيل ونظام الفصل العنصري ليست انتقادًا مشروعًا - إنها فرية دم. حتى لو كان انتقادا مشروعا، فهو إرهاب خطير ومكثف، لأن شرعية دولة إسرائيل وتبرير وجودها مرتبطان مباشرة بقدرتها على حماية نفسها، ومن ثم فهم يحاولون تقويض هذه القدرة."

عقد المؤتمر في متحف الشعب اليهودي في تل أبيب.

كما تحدث رئيس WZO، يعكوف هاجوئيل، قائلاً إن "ظاهرة معاداة السامية تحتاج إلى جراحة طبية كبرى لإزالة هذا السرطان الخبيث، وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة من جذورها".

رابطة مكافحة التشهير ومنظمات أخرى تعتبر حركة الـ BDS حركة معادية للسامية تسعى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وتدميرها، ووصلت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات هذه إلى منتدى المنظمات غير الحكومية في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية في عام 2001 في جنوب إفريقيا التي أعلنت مؤخرا إسرائيل دولة عنصرية.

بدأت حركة المقاطعة BDS رسميًا في عام 2005، لكن البعض يعتبرها أيضًا استمرارًا لمقاطعة جامعة الدول العربية التاريخية لإسرائيل.

وقال هرتسوغ عن الحملة المستمرة لمقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها: "هذا عمل له عواقب اقتصادية وسياسية وأكاديمية واجتماعية خطيرة وغيرها". ووصف حركة المقاطعة بأنها "حملة وحشية من قبل المنظمات التي تروج لمقاطعة إسرائيل وتنشر الأكاذيب والحقائق الكاذبة وتسعى إلى بناء سياسة طويلة الأمد من شأنها تقويض وجود الدولة".

وأضاف هرتسوغ: "دعونا لا نخطئ، فهذه ليست حملة تتطلع إلى السلام، إنها حملة للترويج للكراهية والتحريض".