فريق العلوم الإسرائيلي للناشئين يحصد 6 ميداليات بكولومبيا

فاز فريق العلوم الإسرائيلي الناشئ، المكون من 6 طلاب بست ميداليات في أوليمبياد العلوم الدولي للناشئين

حصدت إسرائيل، 6 جوائز عالميةً في أوليمبياد العلوم الدولي للناشئين 2022، في دورته التاسعة عشر، التي أقيمت في العاصمة الكولومبية بوغوتا، والتي شاركت فيها إسرائيل لأول مرة هذا العام.

وفاز فريق العلوم الإسرائيلي الناشئ، المكون من 6 طلاب بست ميداليات في أوليمبياد العلوم الدولي للناشئين، الذي استضاف 203 مشاركين من 39 دولة مختلفة.

وقاد فريق العلوم الإسرائيلي الناشئ، كل من وزارة التربية الإسرائيلية ومركز صندوق موسى بن ميمون لعلماء المستقبل، وتم تأطير الفريق في جامعة تل أبيب.

وترأس الفريق، روني هوليتسر ويوناتان أهاروني ومنسقة الوفد ميشال فريدجر، فيما سهر كل من روني هوليتسر ويوناتان أهاروني وريم أبو راس، وفريق من المرشدين من فريق الناشئين على تدريب الوفد الذي حصد المداليات.

وتقام تلك المسابقة بشكل سنوي فردية أو جماعية، تعقد في مجال العلوم الطبيعية للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.

يشار إلى أن أول نسخة من الأولمبياد أقيمت في إندونيسيا 2004، ويتكون كل فريق من 6 مشاركين يؤدون 3 اختبارات وهي "اختيار من متعدد – اختبار أسئلة ممتدة – اختبار علمي".