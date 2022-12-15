الاتحاد الأوروبي: 541 برلمانيا يطالبون بتعليق وصول ممثّلي مصالح قطر إلى البرلمان

تعهدت روبرتا ميتسولا بحزمة إصلاحات واسعة النطاق لتنظيف الهيئة التشريعية وسط فضيحة فساد مرتبطة بقطر، التي تستضيف كأس العالم،

طالب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بمنع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بشكل موقت، وتعليق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدوحة، خلال إجراء تحقيقات قضائية، في نهاية أسبوع طغت عليه فضيحة فساد تمسّ قلب المؤسسة الأوروبية، ويُفترض أن يُتخذ القرار لاحقاً من قبل رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وصوت النواب في البرلمان الأوروبي بـ541 صوتاً مؤيداً، وصوتان معارضان وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، الذين "صُدموا" من أعمال الفساد المفترضة التي تتهم بها في المقام الأول عضو البرلمان الأوروبي، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي. وطالبوا بـ"تعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح القطرية

وفي السياق تعهّدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، بـ "حزمة إصلاحات واسعة النطاق لتنظيف الهيئة التشريعية وسط فضيحة فساد مرتبطة بقطر، التي تستضيف كأس العالم، وقالت إن "الخطّة ستشمل تعزيز أنظمة حماية المبلّغين عن المخالفات في البرلمان، وفرض حظر على جميع مجموعات الصداقة غير الرسمية ومراجعة مراقبة قواعد السلوك لدينا، بالإضافة إلى نظرة معمّقة في كيفية تفاعلنا مع البلدان الأخرى".

وكان البرلمان الأوروبي أقال، الثلاثاء المنصرم، نائب رئيسته، اليونانية الاشتراكيةإيفا كايلي، بعد تصويت خصص لهذه القضية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية حيث مقر البرلمان.

وتمّ فتح تحقيق مؤخراً للوقوف على كافة ملابسات قضية الفساد المرتبطة بقطر، والتي اتهمت فيها النائب الأوروبية اليونانية إيفا كايلي حيث اعتبرت ميتسولا أن هذا المسار سيسمح بإصلاح هذه الهيئة في إشارة إلى البرلمان الأوروبي. كما اعتبرت ميتسولا أن الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم، مبدية "غضبها الشديد وحزنها" بعد تفجر الفضيحة.

ووعدت ميتسولا بأنه "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب (...) لن يتم إخفاء أي شيء" وأعلنت المسؤولة الأوروبية عن فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان" الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة.