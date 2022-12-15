الجيش الإسرائيلي ينفي وجود جنود فقراء وآخرين أغنياء في الوحدات

وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، فإنه يلتحق حوالي 60٪ من الإسرائيليين من مستويات اجتماعية واقتصادية أعلى بمناصب قتالية

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن المزاعم التي تروج في السنوات الأخيرة، والتي تفيد بأن الجنود في صفوفه تتكون من طبقتين مختلفتين، الأولى غنية والثانية فقيرة، لا تمت لواقعه بصله.

وجاء ذلك ردا على سلسلة من المقالات والبيانات التي تزعم أن "المجندين من الخلفيات الأكثر ثراء يملأون وحدات النخبة التكنولوجية مثل وحدة استخبارات الجيش الإسرائيلي 8200 و C4i ومديرية الدفاع الإلكتروني، فيما يرسلون يرسلون الإسرائيليون الفقراء للمخاطرة بحياتهم وخوض الحروب نيابة عنهم"، حسب صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، فإنه يلتحق حوالي 60٪ من الإسرائيليين من مستويات اجتماعية واقتصادية أعلى بمناصب قتالية عندما يصبحون كبارًا بما يكفي لأداء الخدمة العسكرية.

وصرح الجيش الإسرائيلي: "وجد تحليل اجتماعي اقتصادي لأولئك الذين يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي أنه مع ارتفاع الوضع الاجتماعي والاقتصادي، تزداد النسبة المئوية للخدمة في الأدوار القتالية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "المناصب التكنولوجية، التي تشكل 4٪ فقط من أولئك الذين يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي، تتطلب مهارات وقدرات معينة، وبالتالي سيستمر التجنيد فيها على أساس قدرات المجندين دون تحيز أو تمييز".

وفي نفس السياق، قال قائد مديرية الموارد البشرية في جيش الدفاع الإسرائيلي ، اللواء يانيف أسور، "يجب الحفاظ على الروح القتالية كروح توجه الخدمة العسكرية، وهي الروح التي غُرِسنا بها والتي يجب علينا أن نثقف بها الأجيال القادمة، أكثر من 80٪ من الذين لديهم ملف تعريف جندي مقاتل ينتهي بهم الأمر بالخدمة في الوحدات القتالية ".

وتابع يانيف أسور، "أولئك الذين تم تجنيدهم للخدمة في الوحدات القتالية، ووحدات القتال الخاصة الأخرى، هم الشباب المختار في المجتمع، والمراهقين ذوي الجودة العالية مع القيم التي تولد إحساسًا عميقًا بالخدمة والالتزام ، وهم يأتون من "النطاق الكامل للمجتمع الإسرائيلي".

وأضاف يانيف أسور، "في الآونة الأخيرة ، كانت هناك مزاعم بأننا بنينا جيشين منفصلين داخل جيش الدفاع الإسرائيلي. وفقًا للبيانات التي قمنا بتحليلها ، يمكننا أن نرى أن أولئك القادمين من القطاع الاجتماعي والاقتصادي الأعلى ينضمون إلى نسب أعلى من عامة السكان. لديهم مستويات عالية من الدافع للخدمة في الوحدات القتالية ، مما يؤدي إلى وضعهم في وحدات قتالية ".

وأردف سانيف أسور، أن "نموذج جيش الأمة يضمن للجيش الإسرائيلي ميزة تنافسية من حيث الجودة والقدرة مما يساعد على تحقيق أهدافه ، وفي نفس الوقت يزيد من التماسك داخل المجتمع الإسرائيلي".