بنيامين نتنياهو يخطط لمتابعة اتفاق السلام مع السعودية ويدعوها للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم

نتانياهو: "إنني أشير إلى ما يمكن أن يكون سلامًا تاريخيًا رائعًا حقًا مع المملكة العربية السعودية"

قال رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، إنه يخطط لمتابعة اتفاق السلام مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن "هذا يمكن أن يوفر طريقاً لحل الصراع مع العرب الفلسطينيين".

ودعا بنيامين نتانياهو، في مقابلة مع قناة العربية الإنجليزية، "السعودية للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم"، وقال، "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا مبادرة سلام جديدة من شأنها أن تشكل قفزة نوعية لتحقيق الحل لكل من الصراع العربي الإسرائيلي وفي نهاية المطاف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

"أعتقد أننا نواجه إمكانية ليس مجرد توسيع السلام ، أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا مبادرة سلام جديدة من شأنها أن تشكل قفزة نوعية لتحقيق الحل لكل من الصراع العربي الإسرائيلي وفي نهاية المطاف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قال نتنياهو.

وأضاف بنيامين نتانياهو: "إنني أشير إلى ما يمكن أن يكون سلامًا تاريخيًا رائعًا حقًا مع المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن "السلام مع السعودية سيخدم غرضين، حيث ستكون نقلة نوعية للسلام الشامل بين إسرائيل والعالم العربي، وستغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها".

وتابع رئيس الوزراء المكلف أنه "يؤمن بذلك وأنا أنوي متابعته"، مؤكدا "بالطبع ، الأمر متروك لقيادة السعودية إذا كانوا يريدون المشاركة في هذا الجهد".

كما قال بنيامين نتنياهو، إنه "سيطلب من الرئيس جو بايدن إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها التقليديين في الشرق الأوسط"، مردفا "الوقت الذي قضيته في الولايات المتحدة جعلني أقدر الدور المهم للولايات المتحدة في حماية السلام والاستقرار في العالم".