وزارة الصحة الإسرائيلية غير قادرة على إيجاد الاتفاقية الموقعة مع شركة "فايزر"

ورد في رد وزارة الصحة على المحكمة أن الوزارة ليس لديها فكرة عما إذا كانت الاتفاقية قد تم التوقيع عليها أم لا.

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية في المحكمة المركزي في القدس أنها لم تتمكن من تحديد موقع الاتفاقية الموقعة مع شركة الأدوية "فايزر" في ما يتعلق بمشاركة المعلومات الوبائية عن لقاحاتةباء كورونا، مشيرة إلى أنه "لا يعرف ما إذا كان قد تم التوقيع على الاتفاقية".

وكانت إسرائيل قد تلقت في عام 2020، لقاحات ذات أولوية من شركة "فايزر" ضد تبادل البيانات الوبائية من السكان، ورد في رد وزارة الصحة على المحكمة أن الوزارة ليس لديها فكرة عما إذا كانت الاتفاقية قد تم التوقيع عليها أم لا.

وفي التماس قيد النظر حاليًا في المحكمة المركزية في القدس، أقرت وزارة الصحة أنه "على الرغم من إجراء بحث مكثف، لم يتم تحديد مكان الاتفاقية الموقعة مع شركة فايزر بشأن اللقاحاتن وفي السياق قال المحامي أهافا بيرمان من مكتب المدعي العام، نيابة عن وزارة الصحة: ​​"لم نعثر على اتفاق موقع، بحثنا في جميع الأماكن، بما في ذلك مكتب الرئيس التنفيذي والقسم القانوني".

وتم الإعلان عن الصفقة في يناير /كانون الثاني من عام2021، وتم إخفاء الكثير منها (في الاتفاقية المنشورة)، تم ترك مساحة لتوقيعات المدير العام لوزارة الصحة آنذاك هيزي ليفي وشخص آخر من شركة "فايزر" ، تم حجب اسمه - لكن توقيعاتهم لم تظهر هناك.

وكان السكان في إسرائيل، قد تلقوا أكثر من 6 ملايين شخص لجرعات مضادة لوباء كورونا من لقاح "فايزر".