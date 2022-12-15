وزير البترول المصري يعلن اكتشاف حقل غاز كبير في البحر المتوسط

"الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن لتحديد حجم الاحتياطيات".

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل كبير للغاز في منطقة النرجس بالبحر المتوسط.

وأضاف طارق الملا، في إفادة أمام لجنة برلمانية، أن "الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن لتحديد حجم الاحتياطيات".

وبحسب موقع شيفرون، فإن "النرجس واحدة من أربع مناطق استكشاف بحرية تمتلك فيها شركة شيفرون امتيازات تشغيلية في مصر إلى جانب شركة ثروة للبترول.

وأفادت نشرة ميدل إيست إيكونوميك، في هذا الشهر بأن حجم البئر الجديدة يبلغ 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ورفض مسؤولون مصريون تأكيد تفاصيل الاكتشاف.

ويمكن أن يوفر هذا الاكتشاف دفعة لجهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط، بعد الإعلان في عام 2015 عن اكتشاف شركة إيني حقل ظهر العملاق للغاز.