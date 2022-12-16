السفارة البحرينية في إسرائيل تحتفل بالأعياد الوطنية

بحضور غفير: السفارة البحرينية في تل أبيب تحتفل بالذكرى السنوية الخمسين للاستقلال

أقامت سفارة البحرين في إسرائيل الخميس، حفلاً بمناسبة الأعياد الوطني للمملكة.

وأقيم الحفل في فندق هيلتون الفاخر في تل أبيب، بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، وأعضاء كنيست ووزراء، وسفراء أجانب لدى إسرائيل، ورجال وسيدات أعمال وشخصيات جماهيرية وإعلاميين. وهذه هي المرة الثانية الذي يقام بها الاحتفال، منذ تدشين السفارة البحرينية في إسرائيل، بعد اتفاقيات التطبيع بين البلدين.

واستقلت البحرين عن بريطانيا في أغسطس آب 1971. لكن الأعياد الوطنية حددت في ديسمبر كانون الأول، بمناسبة قيام مؤسسها أحمد الفاتح عام 1783، بإنشاء دولة البحرين الحديثة كدولة عربية وإسلامية، وإحياءً لذكرى تتويج العاهل الراحل عيسى بن سلمان.