وزيرة الداخلية الإسرائيلية تكشف: لهذا السبب أنا صارمة إزاء الهجرة

أييليت شاكيد: من العار أن نقول، أن الدول الغربية، تنقذ البنات الإفريقيات، من اضطهاد أمهاتهن!

دافعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، عن سياستها الصارمة إزاء الهجرة، في مقال رأي، كتبته في موقع "والا" العبري.

وكتبت شاكيد، المعروفة بخطها اليميني المتشدد:" معاهدة اللاجئين جاءت بعد أحداث الحرب العالمية الثانية، وفظائع الهولوكوست من منطلق إنساني وانقاذ حياة الناس. ولم يفكر واضعوها أبدًا، في أن يفرضوا على الدول التي وقعت عليها، التزامًا بحل مشاكل مواطني الدول النامية".

وأضافت:" في تناقض تام مع روح مبادئها الأصلية، فإن هذه المعاهدة اختطفت في السنوات الأخيرة، بغرض الترويج لأجندات معينة، ومحاولة أن تسري مبادئ المعاهدة، على حوادث ذات خلفية ثقافية أو اقتصادية أو حتى مناخية". ورأت شاكيد، أنه "من غير المعقول، أن يُطلب من الدول الغربية، تحمل المسؤولية عن ظواهر مثل العنف المنزلي في البلدان الأفريقية، في وقت تعجز فيه الدول الغربية، عن القضاء على العنف المنزلي، داخل حدودها".

وروت شاكيد في بداية المقال، أنها استجابت لطلب لجوء وصلها، من شخص كاد أن يُقتل لأنه لم يُغير دينه في إريتريا، ولكنها رفضت طلبا مشابها، لسيدة من سيراليون، بداعي هروبها من ختان الاناث. وأوضحت " أعتقد أن ختان البنات هو جريمة فظيعة، ولكن في تلك البلد، ختان البنات عادة ثقافية سائدة ومتجذرة، ومقبولة على النساء قبل الرجال، بل وتقوم بها النساء، وتشرف على العملية جدة وأم البنت". ووجهت شاكيد نقدا لاذعا لمؤيدي الهجرة قائلة "من العار أن نقول، أنه يجب على الدول الغربية، إنقاذ البنات الإفريقيات، من اضطهاد أمهاتهن"، مشيرة إلى "أنه عندما يتعلق الأمر بالعادات الثقافية، فإن قبول الهجرة غالبًا، ما ينقل العادة إلى البلد المستقبِل، وبالتالي، فإنه لن يتغير أي شيء".