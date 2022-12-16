"حرب المرجعيات" تهدد الحكومة الإسرائيلية المقبلة

شاس ويهدوت هتوراه والصهيونية المُتدينة، يتصارعون على تعيين الحاخامين الأكبرين في إسرائيل: السفارادي والأشكنازي

على الرغم من التقدم المُحرز في محادثات تشكيل حكومة إسرائيلية، إلا أنه في الكواليس، تدور معركة طاحنة، بين الكتل المتزمتة دينيا: شاس السفرادي، ويهدوت هتوراه الأشكنازي، والصهيونية المُتدينة.

أما سبب المعركة، فطمع كل كتلة نيابية، بصلاحية تعيين الحاخامين الأكبرين في إسرائيل: السفارادي والأشكنازي، والحاخامات المحليين للمدن. وقالت صحيفة "معريف" العبرية على موقعها الإلكتروني، إن هذه "الحرب" كما وصفتها، قد تؤدي إلى تأخير تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو، التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وبحسب المصدر، فإن من بين الأسباب، التي دفعت شاس على طلب تولي حقيبتي الأديان والداخلية، هي أن تكون مسؤولة عن هذه التعيينات. واتفق شاس مع الصهيونية المتدينة، أن تُعيّن شاس الحاخام السفرادي الأكبر، مقابل تعيين الصهيونية المتدينة الحاخام الأشكنازي الأكبر، ما يُخرج يهدوت هتوراه خالية الوفاض.

وتكتسب مسألة السيطرة على آلية تعيين الحاخامات أهمية كبيرة، في ضوء تمديد ولاية الحاخامات لمدة عشر سنوات، ابتداء من العام المقبل. وتسعى كتلة يهدوت هتواره النيابية، إلى إبرام اتفاقية منفردة مع رئيس الحكومة المُكلف نتنياهو، للحصول على نفوذ في التعيينات. ونجح نتنياهو حتى الآن، بحل عقد "إرضاء" الشركاء، ويأمل بعبور هذه العقدة بسلام أيضا.