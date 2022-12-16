مجلس الشيوخ الأميركي يصدق ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل

بمبلغ 858 مليون دولار: أميركا تخصص ميزانية أمنية لإسرائيل، شهدت قفزة بتمويل برنامج مشترك، لاعتراض المُسيّرات

صادق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس الأميركي الليلة الماضية، على دعم ميزانية المساعدات الأميركية الأمنية لإسرائيل، بمبلغ 858 مليون دولار.

ومن بين البنود: 500 مليون دولار، لتجهيز صواريخ منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، و40 مليون دولار (بدلا من 25 مليون دولار في العام الماضي)، لبرنامج مشترك لاعتراض المُسيّرات.

وتم سن القانون بأغلبية كبيرة، لكنه لكي يصبح نافذا، لا بد من توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن عليه، وهي خطوة من المتوقع أن تُتخذ، في الأيام المقبلة.