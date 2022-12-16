كييف تُكرّم "صحافي الموساد" وتصفه بالـ "سلاح ضد الدعاية" الروسية

برغمان صحفي مختص بالشؤون الأمنية والاستخباراتية، وألف العديد من الأعمال حول "الموساد"

منح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، موفد صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أوكرانيا: الصحفي رونين برغمان والمصور زيف كورين، أوسمة شرف، تقديرا على جهدهم بـ "رفع الوعي، بشأن معاناة" الأوكرانيين.

وبرغمان صحفي مختص بالشؤون الأمنية والاستخباراتية، وألف العديد من الأعمال حول "الموساد". ويأتي التكريم، بعد أسابيع طويلة في شهري مارس آذار وإبريل نيسان، قضاها برغمان وكورين في مناطق القتال، خرجوا منها بعشرات المقالات، وعشرات الآلاف من الصور والمقابلات.

وعند عودتهم إلى إسرائيل، أقامت "يديعوت أحرونوت" ومركز بيريس للسلام، معرضا لثمار التغطية، التي وصفتها "يديعوت أحرونوت" بـ "الشجاعة". وخُصص ريع المعرض، لضحايا الحرب في أوكرانيا. وقالت "يديعوت أحرونوت"، إنه معرضا آخر سيقام على خُلاصة "رحلتهم المروعة"، في متحف أرض إسرائيل قريبا.

وعاد برغمان وكورن هذا الأسبوع إلى أوكرانيا مجددا، لمواصلة مشروع التوثيق. وفي احتفال قصير أقيم بالقرب من أحد المباني المدمرة، التي وثقوا قصته في تغطيتهم، قدّم كليتشكو شهادات التكريم لهم. وقال مخطابا برغمان:" أنت سلاح ضد الدعاية الروسية".