السوريون يتجهون لاستخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة الطاقة العميقة في البلاد التي مزقتها الحرب

لحماية عمله واسرته من انقطاع التيار الكهربائي المتواصل لشبكة الدولة المدمرة ، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الوقود الشحيح لتشغيل مولّد خاص

اتجه بعض السوريين إلى استخدام الطاقة الشمسية، وهو انعكاس لأزمة الطاقة العميقة في البلاد بعد 11 عامًا من الحرب التي دمرت البنية التحتية في البلاد، وتسببت في انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في عام 2011 وأسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 350 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.

وقال طبيب أسنان في دمشق براهيم العزام( 41 عاما) والذي أنفق ما يقرب من 7000 دولار على التركيب، "الانتقال إلى الطاقة البديلة هو الحل الأفضل في الوقت الحالي" ولحماية عمله واسرته من انقطاع التيار الكهربائي المتواصل لشبكة الدولة المدمرة ، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الوقود الشحيح لتشغيل مولّد خاص،

أولئك الذين ما زالوا يعتمدون على الشبكة العامة أو المولدات الخاصة قد تضرروا بشدة في الأسابيع الأخيرة: أجبر النقص الحاد في الديزل الدولة على تقنين توزيع الوقود، وأبراج الاتصالات لقطع الوصول إلى الشبكة ، والمؤسسات العامة لتقصير أسابيع عملها.

كما تفاقمت أزمة الطاقة بسبب الانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع ، والعقوبات الغربية ، وانهيار العملة ، وخسارة الحكومة لأراضيها المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد لصالح جماعات المعارضة. تشجع دمشق المزيد من الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقدم حوافز مثل إلغاء الجمارك على واردات المعدات اللازمة لإنتاجها.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد صادق على انضمام بلاده إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، تتضمن الاتفاقية التدريب، ولا تُلزم الحكومة بأيّ نفقات، كما إنها تفيد بجذب الاستثمارات من الدول الصديقة إلى سوري

يأتي انضمام دمشق إلى التحالف نظرًا لما قد يقدّمه الاتفاق الإطاري من تطوير مهارات وقدرات مؤسسات الكهرباء السورية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.