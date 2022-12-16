مع اقتراب عيد حانوكا، الملك تشارلز يرقص مع الجالية اليهودية

شوهد تشارلز وهو يبتسم ويرقص ويمسك بيد اثنين من الحاضرين وسط هتافات الحشد.، بمن فيهم ناجون من المحرقة، قبل عيد حانوكا اليهودي،

شوهد ملك بريطانيا تشارلز الثالث وهو يرقص في مركز للجالية اليهودية بلندن مع المصلين اليهود وهو يبتسم ويرقص ويمسك بيد اثنين من الحاضرين وسط هتافات الحشد.، بمن فيهم ناجون من المحرقة، قبل عيد حانوكا اليهودي، الذي يبدأ مساء الأحد الوشيك. وبدا الملك متحمسا للانضمام إليهم على الطريق، حيث اجتمع شمل المجتمع تحسبا لعطلة هانوكا اليهودية.

بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة التي تحكم العلاقات دائمًا بين العائلة المالكة والجالية اليهودية، قد يحتاج تشارلز الثالث إلى كل دعم الشعب البريطاني. تميز هذا الأسبوع بإصدار الفيلم الوثائقي ، على نتفليكس، المخصص لابن ، الأمير هاري ، وزوجة ابنه، ميغان، اللذان يشككان في أداء العائلة المالكة.

يُذاع الفيلم الوثائقي في الوقت الذي تمر فيه العائلة المالكة بفترة محورية، بعد ثلاثة أشهر من وفاة الملكة إليزابيث الثانية واعتلاء عرش تشارلز الثالث. بلغ إجمالي الحلقات الثلاث الأولى 81.55 مليون ساعة من المشاهدات، لم يسمع بها أحد لفيلم وثائقي في الأسبوع الأول من بثه ، وفقًا لـ نتفليكس.