الأردن: الأمن يلقي القبض على 44 شخصاً شاركوا في أعمال الشغب ويؤكد أن التحقيقات بمقتل الدلابيح مستمرة

تابع العقيد عامر السرطاوي، أن "التحقيقات في حادثة وفاة العقيد عبدالرزاق الدلابيح مستمرة ولن تتوقف"

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، أنه تم إلقاء القبض على 44 شخصاً شاركوا بالأعمال التخريبية، احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات بداية الشهر الجاري، مضيفا أنه "ستتم إحالتهم للجهات المختصة إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة".

وقال العقيد عامر السرطاوي، إن "هنالك تراجعا ملحوظا في أعداد وحدة أعمال الشغب عن يوم أمس لاسيّما في محافظات الجنوب"، مؤكدا أن "هنالك انتشارا أمنيا كثيفا في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين.

وتابع العقيد عامر السرطاوي، أن "التحقيقات في حادثة وفاة العقيد عبدالرزاق الدلابيح مستمرة ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، داعياً الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها".

وكان قد قتل ضابط أمني في محافظة معان جنوب الأردن على أيدي من وصفتهم مديرية الأمن العام بـ "المخربين"، وذلك إثر أعمال شغب شهدتها المحافظة ليلة الخميس الماضي، بعد سلسلة احتجاجات تخللها قطع الطريق الدولي منذ الأحد قبل الماضي.