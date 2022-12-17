إسرائيل: أكثر من 400 عامل في قطاع التكنولوجيا يحذرون بنيامين نتنياهو من سياسات يريد تحالفه اتباعها

"كمواطنين، نحترم نتائج الانتخابات الأخيرة، التي تعكس إرادة الشعب، ونعتقد أنكم ، كرئيس للوزراء، ستعملون لصالح المجتمع الإسرائيلي"

وقع أكثر من 400 عامل إسرائيلي في مجال التكنولوجيا على رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، يحذرونه فيها من أن السياسات التي يريد تحالفه اتباعها من المرجح أن تضر بالصناعة وتخيف الاستثمار الأجنبي.

ويخطط الائتلاف القادم المحتمل لتقليص سلطة القضاء وإجراء تغييرات على القوانين الأساسية ومنح سلطات واسعة في الضفة الغربية لنواب اليمين المتطرف. كما مُنح زعيم حزب يميني متطرف لديه أجندة مناهضة لمجتمع الميم سلطة على بعض البرامج التعليمية.

وجاء في الرسالة التي تم إرسالها إلى بنيامين نتنياهو، "نحن رواد الأعمال ومؤسسو الشركات الناشئة في إسرائيل، والمستثمرون ومديرو صناديق رأس المال الاستثماري، نناشدكم بدافع القلق من العواقب المدمرة على الاقتصاد بشكل عام، وصناعة التكنولوجيا الفائقة بشكل خاص، التي قد تنجم عن العمليات التشريعية الجارية في الكنيست ".

وأضافت الرسالة "كمواطنين، نحترم نتائج الانتخابات الأخيرة، التي تعكس إرادة الشعب، ونعتقد أنكم ، كرئيس للوزراء، ستعملون لصالح المجتمع الإسرائيلي"، وتابعت "مع ذلك، فإن الهجمات على وضع نظام العدالة وحقوق الأقليات على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الهوية الجنسية ستشكل تهديدًا وجوديًا حقيقيًا لصناعة التكنولوجيا الكبيرة".

وأشارت الرسالة إلى مليارات الدولارات التي يتم استثمارها كل عام في قطاع التكنولوجيا الفائقة من قبل المستثمرين الأجانب، وخاصة الأمريكيين والأوروبيين، وجاء فيها "إن اهتزاز الإيمان بالنظام القضائي الإسرائيلي ، وبالتالي بالديمقراطية الإسرائيلية ، والتشريعات التي تتحدى الحقوق الأساسية لكل شخص ، بغض النظر عن هويته ، يمكن أن تردع المستثمرين الذين حفزوا نمو هذه الصناعة العظيمة".

ويمثل قطاع التكنولوجيا حوالي 25 في المائة من إجمالي عائدات الضرائب في إسرائيل ويمثل حوالي 10 في المائة من القوة العاملة، وشملت الرسالة على توقيع إيريز شاحار، الشريك المؤسس لشركة قمرا كابيتال. ومجموعة من الموقعين الآخرين مديرين تنفيذيين من شركات التكنولوجيا الفائقة وشركات الاستثمار ، بما في ذلك Mellanox و Pitango و monday.com و Yotpo و Fireblocks.