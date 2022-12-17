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عضو في الكنيست تتوقع فوز قاتل رابين بالانتخابات الإسرائيلية

i24news

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ييغآل عمير، المدان بقتل رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق إسحاق رابين، خلال جلسة المحكمة في تل ابيب بإسرائيل يوم الخميس الأول من نوفمبر / تشرين الثاني، 2007. محكمة إسرائيلية ترفض السماح لعمير بمغادرة السجن لحضور حفل ختان ابنه، لكنها سمحت بإجراء الحفل داخل ا
(AP Photo / Ariel Shalit)ييغآل عمير، المدان بقتل رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق إسحاق رابين، خلال جلسة المحكمة في تل ابيب بإسرائيل يوم الخميس الأول من نوفمبر / تشرين الثاني، 2007. محكمة إسرائيلية ترفض السماح لعمير بمغادرة السجن لحضور حفل ختان ابنه، لكنها سمحت بإجراء الحفل داخل ا

مالينوفسكي منتقدة نتنياهو: عبارة 'انتخبه الشعب'، هي عبارة غير صحيحة

تكهّنت مُشرّعة إسرائيلية، أن الناشط اليميني ييغآل عمير، قاتل رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق اليساري إسحق رابين، سينجح لو ترشّح في الانتخابات الإسرائيلية. وكانت يوليا مالينوفسكي، من حزب يسرائيل بيتنو المعارض لنتنياهو، تتحدث في ندوة ثقافية، وهي تتهم الرجل بأنه سبب الانقسام السياسي الحاد، الذي تشهده البلاد. لتخرج من بين الحضور سيدة، وتقول لها:" لكن الشعب هو من انتخبه". 

وردت مالينوفسكي:"اسمعي جيدًا، يجب أن أجيب على هذا السؤال، لأن العديد من الأشخاص قالوا لي 'ان الشعب قد انتخبه'. لو خاض يغئال عمير الانتخابات غدا، سينتخبه الشعب. ويجب أن أقول، إن هذا على الأرجح ما سيحدث. سيحصل عمير على العديد من المقاعد في الكنيست، وسيُبرّأه الناس من اغتيال رابين. وسيعتبرونه بطلا قوميا يستحق التكريم". 

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ثم وجهت سؤالا للسيدة "هل تريدني أن أقبل ذلك؟ لا". لترد المرأة المصدومة من الإجابة:" هل تقارنين ييغال عمير ببنيامين نتنياهو؟"، لتبدي عضو الكنيست تحفظًا: "لا، أنا لا أقارن بين الأشخاص. بل أحاول أن أقول، أن عبارة 'انتخبه الشعب'، هي عبارة غير صحيحة". والتصريح غير المألوف، يتحدث عن اغتيال رابين، الذي له تداعيات عديدة على الوضع السياسي في إسرائيل، بل يوصف بأنه نقطة فاصلة، في العلاقات بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين: اليمين واليسار. 

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