تقرير: السلطة الفلسطينية اعتقلت نشطاء لحماس داخل مناطق خاضعة لإسرائيل

كجزء من حملة اعتقالات ضد حماس بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاقتها، اعتقلت السلطة الفلسطينية نشطاء في مناطق "ج"

أفادت الإذاعة العبرية، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت نشطاء لحركة حماس، في مناطق "ج" في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة إسرائيلية، بشكل أحادي الجانب.

وبحسب التقرير، فإنه وبغية عدم لفت انتباه الأمن الإسرائيلي، دخل عناصر أمن السلطة الفلسطينية، بسيارات مدنية وملابس مدنية، واختطفوا عناصر حماس وعادوا وإياهم إلى المناطق "أ" في الضفة الغربية، الخاضعة للحكم الذاتي الفلسطيني. وأشارت الإذاعة، إلى أن نشاط الأمن الفلسطيني في المناطق "ج"، بدون التنسيق مع إسرائيل وبدون أي إشعار مسبق، يُعد انتهاكا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وكانت السلطة الفلسطينية، قد شنت حملة اعتقالات ضد نشطاء حماس في الضفة قبل أيام، تزامنا مع إحياء الحركة، للذكرى السنوية لانطلاقتها. ومنذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، تُمثّل حماس أبرز قوى المعارضة والخصوم السياسيين، لرئيس السلطة الفلسطينية أبومازن. ولم يتطرق التقرير، إلى ملابسات مكوث عناصر حماس، المدرجة على "لائحة الإرهاب" الإسرائيلية، في مناطق خاضعة لإسرائيل.

وهناك وزراء مرتقبون في الحكومة القادمة، وضعوا نصب أعينهم، مكافحة نشاطات السلطة الفلسطينية، في المناطق "ج".