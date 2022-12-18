مقتل فلسطينيين في حادث طرق جنوب نابلس جراء اصطدام سيارة يقودها مستوطن

يظهر التحقيق الأولي أن الإصابة حدثت أثناء انشغال الفلسطينيين بتصليح عطب في سيارتهما الواقفة في مكان مظلم على جانب الطريق، وأن السائق اصطدم بالخطأ

قُتل شقيقان فلسطينيان، في الثلاثين من العمر، عندما صدمتهما سيارة إسرائيلية على شارع 60، ليلة أمس السبت، في المقطع بين مفرق تفوح ومستوطنة رحليم جنوبي نابلس.

يظهر التحقيق الأولي أن الإصابة حدثت أثناء انشغال الفلسطينيين بتصليح عطب في سيارتهما الواقفة في مكان مظلم على جانب الطريق. وبحسب الشرطة ، "في هذه المرحلة، يشتبه بوقوع حادث سيارة، وأن السائق الإسرائيلي اصطدم بالسيارة بالخطأ".

ووفق الرواية الفلسطينية فقد أكد مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا، زكريا فيالة: أن القتيلين هما محمد يوسف مطير ومهند يوسف مطير كانا في نابلس مع العائلة يجهزان لزفاف شقيقتهما يوم الجمعة المقبل، وأثناء عودتهما فاجأتهما السيارة وصدمتهما بشكل عمد ثم لاذت بالفرار، قرب زعترة جنوب نابلس.