بأمر من وزيرة الداخلية: إسرائيل تبعد صلاح الحمّوري المدان بأعمال عدائية إلى فرنسا

يحمل الحموري الجنسية الفرنسية والإقامة المقدسية حيث ولد في قرية عقب المجاورة للقدس عام 1985، وينشط منذ أعوام في صفوف "الجبهة الشعبية" الفلسطينية

قامت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد بترحيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري بعد قرار سحب إقامته المقدسية من قبل وزيرة الداخلية آييلت شاكيد قبل نحو أسبوعين.

يحمل الحموري الجنسية الفرنسية والإقامة المقدسية حيث ولد في قرية عقب المجاورة للقدس عام 1985، وينشط منذ أعوام في صفوف "الجبهة الشعبية" الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل إرهابية. وتوجه له السلطات الإسرائيلية اتهامات بالتخطيط والتحريض على تنفيذ عمليات شارك بنفسه في بعضها ضد مواطنين وشخصيات بارزة في إسرائيل.

سجن الحموري بعدما أدانته محكمة إسرائيلية بتهمة التخطيط لقتل الزعيم الروحي لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسيف الذي توفي في العام 2013.

اليوم الأحد، خرج إلى حيز التنفيذ إبعاد الحموري من إسرائيل إلى فرنسا، عقب قرار سحب إقامته في مدينة القدس.

تمت عملية الإبعاد من قبل مممثلين عن دائرة الإنفاذ والأجانب في سلطة السكان والهجرة الذين سوف يرافقونه حتى وصوله فرنسا.

ABBAS MOMANI / AFP صلاح حموري ، المحامي الفرنسي الفلسطيني والباحث الميداني لجمعية أضمير (الضمير) لدعم الأسير وحقوق الإنسان ، يجري مقابلة مع وكالة فرانس برس في مكاتب المنظمات غير الحكومية في مدينة رام الله بالضفة الغربية ، 1 أكتوبر ، 2020.

من جانبها، أكدت عائلة صلاح الحمّوري أن السلطات الإسرائيلية قررت ترحيل الحمّوري إلى فرنسا الأحد، وذلك بعد أن سحبت منه سابقا الإقامة المقدسية بقرار من وزارة الداخلية الإسرائيلية عام 2021. وأضاف والد الحموري أن ذلك تم بتواطؤ فرنسي إسرائيلي.

وكان الحموري قد رفع دعوى قضائية الثلاثاء في فرنسا ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو" بتهمة "اختراق" هاتفه المحمول "بصورة غير قانونية" بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، علمًا أنه كان واحدًا من أصل ستة نشطاء فلسطينيين تم استهداف هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي.