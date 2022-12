مئات الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجًا ضد الحكومة القادمة بقيادة نتنياهو في تل أبيب

نظم مئات النشطاء اليساريين احتجاجا في تل أبيب مساء السبت ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية القادمة برئاسة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

رئيس الليكود بصدد تشكيل ائتلاف من شأنه أن يضم الشخصيات اليمينية المتطرفة إيتامار بن غفير من حزب القوة اليهودية وبتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية التي تتوعد بممارسة سلطة كبيرة على السياسات في الضفة الغربية وعلى الشرطة .

تظاهر المحتجون في ساحة مسرح هبيما بعنوان "الديمقراطية الإسرائيلية في خطر". وقد تم تنظيم الحدث من قبل الحركة من أجل جودة الحكم.