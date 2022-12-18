القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين بشبهة إطلاق النار على سيارة إسرائيلية قرب حفات جلعاد

قضى النقيب في السابق، محكومية بسبب هجوم إطلاق نار آخر وتهريب مخدرات في إطار عضويته في التنظيم، وهو فرع شبه عسكري من فتح. كما تم القبض على نجله

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم الأحد فلسطينيين يشتبه بوقوفهم وراء هجوم إطلاق النار بالقرب من مستوطنة حفات جلعاد في شمال الضفة الغربية. كما تم اعتقال مشتبه به آخر في جنين.

تعرضت السيارة لأضرار بما في ذلك تحطم الزجاج الأمامي ونجا السائق دون أن يصاب بأذى خلال الحادث. في أعقاب التحقيقات داهمت القوات الإسرائيلية منزلا في مدينة نابلس وتم القبض على ناصر النقيب، 47 عاما، من سكان مخيم عسكر في نابلس. قضى النقيب في السابق، محكومية بسبب هجوم إطلاق نار آخر وتهريب مخدرات في إطار عضويته في التنظيم، وهو فرع شبه عسكري من فتح. كما تم القبض على نجله خلال العملية كمشتبه به ثان فى إطلاق النار يوم الجمعة.

وخلال عملية المداهمة تعرضت القوات الإسرائيلية لمواجهات عنيفة من قبل المتظاهرين، وتم إلقاء الحجارة على عناصرها أثناء مغادرتهم للمكان، وردوا بالذخيرة الحية ما أدى إلى وقوع إصابة. ولم ترد أنباء عن إصابات وسط الجنود.

وجاءت العملية في إطار عملية "كاسر الأمواج" الهادفة إلى منع العمليات العدائية واشتملت على قوات الأمن وأجهزة الأمن الداخلي "الشاباك"، وقوات حرس الحدود. وتم بنهاية العملية تسليم المشتبه بهما إلى الشاباك لمزيد من التحقيق.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الإقليمي هشومرون، يوسي دغان، باعتقال الفلسطينيين المشتبه بارتكابهما هجوم إطلاق النار يوم الجمعة.

وقال داغان في بيان: "بالنيابة عن سكان السامرة وكل دولة إسرائيل، أشكر الجيش الإسرائيلي، والشين بيت والجهاز الأمني للعمل السريع والفعال. كنت هناك في موقع الهجوم يوم الجمعة وكان الأمر على بعد خطوة من وقوع قتلى، فقط بمعجزة كبيرة انتهى الحادث دون وقوع اصابات".

تابع داغان: "إن القبض على الشخص المستهدف على الفور له أهمية كبيرة". "الاستيطان في السامرة قوي وكذلك شعب إسرائيل كله قوي ولن ننكسر أبدا".