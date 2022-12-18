حكم بالسجن المؤبد على فلسطيني لمشاركته بعملية إطلاق نار أدت لمقتل شرطية إسرائيلية

وقعت عملية اطلاق النار في شباط 2016 في منطقة باب العامود

قضت المحكمة العسكرية "شومرون" اليوم الاحد على الفلسطيني بلال أبو زيد بالسجن المؤبد بعد ادانته بالتسبب بالموت عن عمد (المخالفة المساوية للقتل بالضفة الغربية)، ومخالفات أخرى. وذلك لمشاركته بقتل الشرطية هدار كوهين في 3 شباط/فبراير 2016 في هجوم اطلاق نار في باب العامود في القدس واصابة مقاتلة أخرى من حرس الحدود بنفس العملية. وحكم على المتهم بالسجن المؤبد و32 عاما اضافيا.

ويشار الى أنه بموجب قرار المحكمة العسكرية، المتهم لم يخرج بنفسه الى العملية وذلك حتى يتمكن بحسب تصريحاته "البقاء على قيد الحياة وقتل يهود" شركاءه وصلوا الى باب العامود في القدس وهناك أطلقوا النار على ضابطات الشرطة الاسرائيليات. المحكمة العسكرية قبلت موقف النيابة العسكرية، وادانته بالقتل. وذلك بعد أثبتت أنه كان شريكا بالتخطيط للعملية، ووفر لشركاءه سلاحا وبيوم العملية ساعدهم بالوصول الى اسرائيل.

وحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب التسبب بالموت عن عمد للمقاتلة هدار كوهين (25 عاما)، ومحاولة التسبب بوفاة مقاتلة أخرى وعقوبة 7 سنوات بسبب مخالفات أخرى. واقر ان يتم جمع هذه العقوبات معا.الى جانب ذلك فرض عليه دفع تعويضات مالية بقيمة مليون ونصف شاقل لعائلة هدار كوهين، وربع مليون شاقل لصالح المقاتلة الأخرى التي أصيبت بالهجوم.