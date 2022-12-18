جاء هذا بعد الضجة التي اثارتها النيبة لاجراء تعديلات في الجهاز القضائي

بقي يومان للمهلة الممنوحة لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، ومساء اليوم افادت القناة الاسرائيلية "13" أن نتنياهو ينوي بعد تنصيب الحكومة الاجتماع مع رئيسة المحكمة العليا استر حايوت.

الاجتماع لم يحدد تاريخه بعد ، لكن نتنياهو ينوي تحديد مثل هذا الموعد والاستماع الى موضوع السلطة القضائية بموضوع الاصلاحات الممكنة في الجهاز القضائي.

اجتماع اضافي من المتوقع أن يحدد ايضا مع المستشارة القضائية للحكومة جالي باهرفخ ميارا، وعموما يسعى نتنياهو تأجيل تنفيذ هذه الاصلاحات عدة اشهر- ايضا في الاتفاقيات الائتلافية ستتطرق بصورة ضعيفة نسبيا الى موضوع تشريع قانون أساس التشريع وبالطبع التزام الشركاء الائتلافيين بهذه المبادرت- ومن المتوقع أن يقود هذه العملية رئيس الكنيست المؤقت ياريف لافين.