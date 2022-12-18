تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يتبنى الهجوم على قوات الأمن العراقية

قال التنظيم، إن مقاتليه هاجموا "دورية للشرطة الاتحادية... فجروا عليهم عبوة ناسفة"

كشف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، اليوم الأحد، عن مسؤوليته في الهجوم الذي أودى بتسعة عناصر من قوات الأمن العراقية.

وقال التنظيم في بيان له عبر تطبيق تلغرام، إن مقاتليه هاجموا "دورية للشرطة الاتحادية... فجروا عليهم عبوة ناسفة ثم هاجموهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية".

وقُتل تسعة من أفراد قوات الأمن العراقية الأحد في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق،ويعتبر هذا من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنّها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق، ما يعكس قدرته المتواصلة على إلحاق الضرر.

وكان مصدر أمني في كركوك أفاد في وقت سابق الأحد بأن "عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية تعرضوا لناقلة تابعة للفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الالية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة".

وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى". وارتفعت حصيلة القتلى من 7 إلى 9 بعد وفاة جريحين من الشرطة، وفق المصدر.

وبعيد الهجوم، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بياناً طلب فيه "ملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي الجبان"، موعزا للقوات الأمنية "بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية".