عودتهم جثثًا هامدة إلى غزة تبدد آمال المهاجرين في الفرار من الحرب والفقر

وطغى على مشهد آلاف المعزين الذين حضروا للمشاركة في جنازات المهاجرين، وجه الغضب واليأس جراء تحطم السفينة في تشرين الأول/ أكتوبر.

تلقى طلال الشاعر من غزة التعازي يوم الأحد بوفاة نجله، الذي انطلق قبل أشهر من قطاع غزة هربًا من الحرب والفقر، متوجهاً إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل.

وأعيد جثمانه إلى غزة مع سبعة آخرين غرقوا عندما غرق قاربهم بعد وقت قصير من انطلاقهم من ليبيا لعبور البحر الأبيض المتوسط. ولا يزال نجل الشاعر الآخر الذي كان على القارب مفقودًا، مع ثلاثة آخرين.

قال الوالد قبل تشييع جنازة نجله محمد "جيل كامل ضائع، يكابد المعاناة، الحصار، شُح الوظائف، سوء الحالة النفسية. هذا ما يدفعهم للهجرة".

قطع الشبان الذين توفوا الحدود المصرية قبل أن يسافروا إلى ليبيا حيث انتظروا شهورا للإبحار. وطغى على مشهد آلاف المعزين الذين حضروا للمشاركة في جنازات المهاجرين، وجه الغضب واليأس جراء تحطم السفينة في تشرين الأول/ أكتوبر.

AP Photo/Fatima Shbair مشيعون يحيطون بجثث المهاجرين الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية ، في رفح ، جنوب قطاع غزة ، 18 ديسمبر ، 2022.

يعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منذ فترة طويلة من الصراع بين قادة حماس في القطاع وإسرائيل، وسط اقتصاد منهار وجائع جراء الحصار الإسرائيلي المصري المكثف المفروض ردًا على سيطرة الحركة الإسلامية على السلطة قبل 15 عامًا. وفقًا للبنك الدولي، تبلغ نسبة البطالة في غزة حوالي 50 في المائة، ويعيش أكثر من نصف سكانها في فقر.

في حين تسارعت وتيرة الهجرة الخطيرة إلى أوروبا في السنوات الأخيرة من جميع أنحاء الشرق الأوسط، يشعر الفلسطينيون بشكل خاص بأنهم مدفوعون نحو المخاطر ويقعون فريسة جشع المهربين.

وقال أحمد الديك المسؤول بوزارة الخارجية الفلسطينية إن عصابات الاتجار بالبشر تقف وراء رحلات الهجرة غير الشرعية هذه وتستغل هؤلاء الشباب وتتقاضى ما يصل الى عشرة الاف دولار عن كل فرد.

"هذه رحلات الموت".