نتنياهو: "النيويورك تايمز يشيطوننا منذ سنوات وسأستمر بتجاهل نصائحهم"

أثارت افتتاحية لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية الاثنين، تمحورت حول الحكومة الناشئة بقيادة رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، الإثنين غضبه ما دفعه للرد عليها.

وقال نتنياهو: "بعد أن قبرت لسنوات التقارير عن المحرقة في الصفحات الخلفية ودأبت على شيطنة إسرائيل على الصفحة الأولى، تدعو صحيفة نيويورك تايمز الآن إلى تقويض الحكومة الإسرائيلية المنتخبة القادمة"، وفق النشر في معريف.

وأضاف "وفيما تواصل صحيفة نيويورك تايمز نزع الشرعية عن الديمقراطية الحقيقية في الشرق الأوسط وأفضل حليف لأمريكا في المنطقة، سأستمر أنا في تجاهل نصائحها التي لا أساس لها، وبدلاً من ذلك سأركز على بناء دولة أقوى وأكثر ازدهارًا، وتقوية العلاقات مع أمريكا، وتوسيع نطاق السلام مع جيراننا وتأمين مستقبل الدولة اليهودية الواحدة والوحيدة".