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الموافقة على قانون بن غفير من قبل اللجنة الخاصة للتصويت في القراءة الأولى

i24news

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إيتامار بن غفير (يسار) ورئيس الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في كريات أربع ، إسرائيل ، في 8 كانون الأول (ديسمبر) ، 2022
Arie Leib Abrams/Flash90إيتامار بن غفير (يسار) ورئيس الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في كريات أربع ، إسرائيل ، في 8 كانون الأول (ديسمبر) ، 2022

يحتل إقرار القانون الجديد أهمية كبرى بالنسبة لبن غفير الذي يتمسك بتعزيز سلطاته كوزير موسع الصلاحيات للأمن القومي

ناقشت اللجنة الخاصة لبحث مشروع قانون تعديل مرسوم الشرطة، اليوم (الإثنين) ، النسخة المعدلة من قانون سلطات الشرطة لرئيس عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير المقرر استلامه منصب وزير الأمن القومي، وأقرت القسم الأول من القانون، بحسب النشر في موقع هيئة البث الرسمية كان.

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وكان بن غفير قد أدرك أنه مجبر على التنازل عن بعض مطالبه وتليين الصياغة التي يعتمدها التعديل. وعليه، فقد اعتمدت النسخة النهائية لمشروع قانون وزير الأمن القومي المكلف، تغييرات وفقًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة. ويحتل إقرار القانون الجديد أهمية كبرى بالنسبة لبن غفير الذي يتمسك بتعزيز سلطاته كوزير موسع الصلاحيات للأمن القومي، التي تمكنه من رسم السياسات في الجهاز الشرطي.

وشملت النسخة النهائية إقرارا من جانب بن غفير بأن تدخله في سياسات التحقيق التي تقودها الشرطة سيتم بالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة.

وفي انتقاد ضمني لمشروع القانون المتعلق بصلاحيات الشرطة ووزير الأمن القومي، قالت المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا إنه ليس من المناسب في دولة ديمقراطية، تغيير العلاقة بين المستوى السياسي ونظام إنفاذ القانون بتشريع خاطف وسريع. وعقب بن غفير على ذلك بالقول إنها "وقعت بخطأ الاعتقاد بأنها رئيسة الوزراء الحقيقية لدولة إسرائيل، وأن أي قانون لا توافق هي عليه يشكل خطرا على الديمقراطية".

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