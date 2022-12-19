المحكمة العليا السويدية ترفض ترحيل صحافي معارض يطالب به إردوغان

أشارت المحكمة في قرارها إلى "العديد من العوائق" التي تحول دون إرسال رئيس تحرير صحيفة "زمان" سابقا، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب

رفضت المحكمة العليا السويدية الإثنين ترحيل الصحافي التركي بولنت كينيش الذي يطالب به الرئيس رجب طيب إردوغان في لقاء منحه الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت المحكمة في قرارها إلى "العديد من العوائق" التي تحول دون إرسال رئيس تحرير صحيفة "زمان" سابقا، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، لافتة إلى الطبيعة السياسية للاتهامات ووضع كينيش كلاجئ في السويد. وشدّدت ستوكهولم في أكثر من مناسبة على أن نظامها القضائي مستقّل وله الكلمة الفصل في قرارات الترحيل.

وأشار القاضي بيتر أسب في بيان إلى "خطر التعرّض للاضطهاد بناء على القناعات السياسية لهذا الفرد. وعليه، يتعذّر إجراء الترحيل". من ثمّ "ليس من الممكن أن تستجيب الحكومة... لطلب الترحيل". وأعرب كينيش الذي بات يعمل في مركز ستوكهولم للحريات، وهي جمعية أسسها معارضون أتراك في المنفى، عن سعادته بهذا القرار في تصريحات لوكالة فرانس برس، مشدّدا على أن المزاعم في حقّه "من فبركة نظام إردوغان".

ويعدّ الصحافي المنفي الشخص الوحيد الذي عرّفه إردوغان بالاسم من بين عشرات الأشخاص الذين تطالب أنقرة بترحيلهم، في مقابل الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو. وقد جمّدت أنقرة مسار انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي على خلفية مسألة ترحيل اللاجئين الأكراد وغيرهم من المعارضين الأتراك التي ما زالت موضع خلاف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الشهر المنصرم، أن بلاده تتفهم مخاوف السويد الأمنية، وأنها تدعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي "الناتو". وتابع الرئيس التركي "السويد تريد الانضمام الى الناتو من أجل أمنها، ونحن نريد من السويد تبديد قلقنا الأمني"، في إشارة إلى مطالب تركيا للسويد بشأن تسليم أعضاء بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة متطرفة.