مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لـ i24news: "سموتريتش يملك رؤية ضيقة وذلك أمر خطير"

تصريحاته لن تبقى وعودا انتخابية، والنتيجة ستضرب في الصميم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ناهيك عن تداعيات ذلك كله على أمن إسرائيل

"بتسلئيل سموتريتش لا يصر فقط على السيطرة على الإدارة المدنية ومهام منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية. وتصريحاته لن تبقى وعودا انتخابية، والنتيجة ستضرب في الصميم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ناهيك عن تداعيات ذلك كله على أمن إسرائيل".

هكذا عبّر عن قلقهم مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية في حديث مع i24NEWS قبل دخول رئيس حزب الصهيونية الدينية إلى الحكومة، مجللا بصلاحيات واسعة في وزارة الأمن.

وأشارت وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة إلى "مخاوف" تعتري كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية. الحقيقة هي أن كلمة "قلق" فشلت في نقل شعور المحترفين في مجال الدفاع بشكل كامل، هؤلاء المحترفين الذين بذلوا الجهود في السنوات الأخيرة في محاولة تهدئة المنطقة واستقرار العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. يطلقون على ذلك عملية "إدارة النزاع" في غياب عملية سلام. وهم قلقون، قلقون جدا.

"الجميع يؤيد تحسين البنية التحتية في الضفة الغربية. يخدم ذلك جميع الأطراف. عندما يتم تعبيد طريق أو إقامة بنية تحتية للإنترنت - سيستفيد الفلسطينيون واليهود. لكن المشكلة ستظهر حين يتخذ سموتريش قرارًا لصالح طرف واحد فقط، على سبيل المثال تخصيص المستوطنات الجديدة بالتنظيم.

تريد الحكومة الجديدة أن تحقق إنجازات سريعة لناخبيها، وبمجرد أن تعمل لصالح طرف واحد فقط، فإنها سيأتي على حساب مصالح الطرف الآخر. عادة ما تكون نظرة وزير الأمن واسعة للغاية. إنه الشخص الذي يحتاج إلى إلقاء نظرة على الصورة الكبيرة. نظرة سموتريتش ستكون ضيقة جدا وهذا خطير ".

JAAFAR ASHTIYEH / AFP منظر عام من قرية حارس بالضفة الغربية ، جنوب مدينة نابلس ، يظهر مستوطنة أرييل اليهودية.

وكشف المسؤولون الأمنيون الذين تحدثوا إلى i24NEWS عن أن قلقهم لا ينحصر في القرارات "غير المتكافئة" فحسب، وفق تعريفهم، ولكنهم قلقون أيضًا بشأن إخراج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ التي ارتأى الجهاز العسكري عدم الأخذ بها حتى هذه اللحظة، جريا على التنبيه الذي تورده كافة التوقعات بأن ذلك سيؤجج النيران في المنطقة. "خذ مثلا دين الكهرباء الفلسطيني. الدين موجود والفلسطينيون تعهدوا بتسديده، لكننا حتى الآن نتعامل بحساسية كبيرة في الموضوع، لأننا نعلم أنه سيترتب على خلاف ذلك توليد المشاكل. سموتريتش قد يأتي ويقول 'هذا مال دولة إسرائيل -قوموا بجبايته في الحال'. الخطر كبير بهذه الحالة. ينسحب الأمر ذاته على قرارات المحكمة العليا، عل سبيل المثال، إخلاء منطقة عسكرية في منطقة الخليل. صحيح، أن المحكمة أمرت بإبعاد بعض البدو من هناك، لكن هناك اتفاق الآن حول عدم وجوب إخلاء المنطقة خشية تأجيج المنطقة".

خلال العام 2022، قُتل 160 فلسطينيًا في الضفة الغربية (مقابل 1 فقط في قطاع غزة). المسؤولون الأمنيون الذين تحدثوا إلينا مقتنعون بأن عدم اشتعال "الأرض الفلسطينية" ليس سببه مقدرة محمود عباس على الردع، ولكن لفاعلية "الأدوات المدنية" (مثل كمية كبيرة من تصاريح العمل)، مقترنة بالتدابير المضادة واسعة النطاق. بهذه الحالة، فإن الجمهور الفلسطيني لديه الكثير ليخسره بحال قرر الانتفاض. "هذا هو السبب وراء ظهور مجموعات صغيرة فقط على شاكلة عرين الأسود".

وأضاف المسؤولون الكبار: "علينا أن نتأكد من دوام الهدوء في المنطقة، لذلك من المستحسن أن يمتنع وزير الأمن القومي المعين، إيتمار بن غفير، عن زيارة الحرم في مدينة القدس. وبحال قرر القيام بالزيارة فإننا نوصي بأن يؤجل ذلك حتى نهاية شهر رمضان". ويُضاف إلى تلك المخاوف، التي تساور المسؤولين في المؤسسة الأمنية قرار رئيس عوتسما يهوديت تغيير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل. الهجمات. "إن أي إساءة في ظروف اعتقالهم حتى لو اقتطاع دقيقة واحدة من جولة الساحة من شأنها أن تؤدي إلى موجة عمليات انتقام.

أعرب هؤلاء المسؤولون في المؤسسة الأمنية، إلى جانب كبار المسؤولين السياسيين الذين تحدثوا إلى i24NEWS، عن قلقهم العميق من أن إسرائيل ليست على رأس قائمة أولويات الحكومة الأمريكية. ويقولون: "هناك العديد من الدلائل على ذلك، خذ على سبيل المثال محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة (ICJ). لم يبذل الأمريكيون جهدًا من أجلنا حقًا - وهم يعرفون كيف يفعلون ذلك عندما يريدون. أضف إلى ذلك التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة والإصرار على فتح ممر اللنبي بكل ثمن. لا شيء بالصدفة".

Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير يصل لزيارة الحرم القدسي ، عند الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس في تيشا بآف ، 7 أغسطس ، 2022.

رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، أورد رده لـ i24NEWS: "دولة إسرائيل دولة ديمقراطية لديها جيش يحافظ على أمنها وليس جيشًا يمتلك دولة. في نظام ديمقراطي صرف، ليس من المفترض أن يتدخل مسؤولون كبار وهم متسترون في العملية الديمقراطية من خلال وسائل الإعلام. سنتصرف بمسؤولية، وأي شخص يرغب في القيام بذلك ستتاح له الفرصة للتعبير عن موقفه في غرف المناقشة باستحضار الأدلة وعلى نحو محترم، ولكن القرارات ستصدر عن المستوى السياسي في نهاية اليوم ويتم تنفيذها من قبل الأنظمة المختلفة، ومن لا يتفق مع ذلك فإنه مدعو للتنحي عن مسؤولياته وخوض الانتخابات المقبلة".

وجاء في بيان رئيس "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير: "من الصعب التصديق أنه يوجد أحد ما في المؤسسة الأمنية على اعتقاد بأن الاستسلام للتهديدات والإرهاب بل وتوجيه ذلك إلى وزير في دولة إسرائيل سيحسن الوضع الأمني. لست متفاجئا من أن هذا الشخص لم يجر اللقاء علانية، وإلا استوجب ذلك استدعاؤه لمحاسبته والاستيضاح منه عن وجود عناصر داخل الجهاز الأمني تؤيد الاستسلام بوجه الإرهاب. عضو الكنيست بن غفير زار وسيزور (هار هبايت) الحرم القدسي واذا كان هناك من يهدد فيجب اعتقاله على الفور".