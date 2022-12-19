لأول مرة منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم: وفد يشمل 20 شابًا إسرائيليا يتوجه لحضور ندوة مشتركة مع نظرائهم في البحرين

استغرق التخطيط لهذه المهمة قرابة عامين، كأول برنامج من نوعه، لكن الفكرة لقيت دعمًا قويًا من السفارة البحرينية في إسرائيل

توجه 20 شابًا إسرائيليا، اليوم الإثنين، إلى البحرين، من أجل تعزيز التعاون بين طلاب المدارس الإعدادية من البلدين، والذي سيشمل مواجهة تحديات المجتمع الدولي، وذلك لأول مرة منذ توقيع إتفاقيات إبراهيم

وقال المدير المشارك لشركة PICO Venture Partners ومؤسس برنامج PICO Kids إيلي وورتمان، "لدينا إيمان راسخ بشبابنا، لا ينمو إلا بعد نجاح مهماتنا السابقة في البلدان الأخرى. إيماننا هو أن الأطفال يمثلون فرصة للتعاون الإبداعي الذي غالبًا لا يكون موجودًا بين البالغين"، مضيفا أن "أكثر ما يثير اهتمامنا في هذه المهمة الأخيرة هو أن البحرين ، رمز الثقافة التي تظهر الأصالة واحترام التقاليد ، ستكون أيضًا الأكثر إفادة للطلاب ، لا سيما من خلال فتح الأبواب لعلاقات دائمة. أنا متأكد من أن سيؤدي الشباب إلى تغييرات حقيقية لكل من دولنا والمنطقة ككل ".

واستغرق التخطيط لهذه المهمة قرابة عامين، كأول برنامج من نوعه، لكن الفكرة لقيت دعمًا قويًا من السفارة البحرينية في إسرائيل.

وفي هذا السياق، قال سفير البحرين لدى إسرائيل، خالد يوسف: "إن مهمة سفراء أطفال PICO هي مثال بارز على كيف يمكن لقوة جيل الشباب أن تساعد في بناء الجسور بين بلدينا من خلال روح التعاون الإبداعي"، وأكد أنه "ليس هناك شك في أن هذا النوع من التفكير الابتكاري الذي ينشأ في أذهان الشباب في البحرين وإسرائيل سيكون مهمًا في معالجة العديد من التحديات المشتركة التي تواجه منطقتنا اليوم وفي المستقبل. وأنا أهنئ جميع المشاركين في الترويج هذا الحدث التاريخي ".

إلى جانب إمكانية تعريف الطلاب الإسرائيليين بالمواقع الطبيعية والثقافية للبحرين، سيكون الهدف الرئيسي للبعثة هو التفاعل مع الطلاب المحليين. سيتحد المشاركون في إسرائيل مع نظرائهم في البحرين للتعاون على تطوير حلول إبداعية لواحدة من أكثر الأزمات إلحاحًا في الشرق الأوسط - نقص المياه.

وقال وورتمان: "في حين أن التقدم التكنولوجي قد وفر حلاً لهذه المشكلة ، فإننا نعلم أنها مستمرة في تحدي منطقتنا والعالم ، خاصة مع استمرار نمو السكان وتوسع المراكز الحضرية". "الأشخاص الأكثر تضررًا من هذه المشكلة هم الأجيال القادمة ، لذلك من المناسب فقط أن يكونوا هم الذين سيقدمون التعاون لإيجاد حلول طويلة الأجل وأكثر حداثة لهذه المشكلة القديمة."

يشار إلى أن التأثير المتزايد لاتفاقية إبراهيم أدى إلى زيادة التعاون بين البلدين، وفي السنوات التي سبقت هذه الحملة ، أرسل البرنامج رحلات استكشافية مماثلة إلى الشرق الأقصى بشكل أساسي ، والآن ولأول مرة زار وفد البحرين ، والتي تختلف عن الدول التي سبقتها. حيث تمثل البحرين الخطوة المهمة التالية في تعزيز العلاقات القائمة على الشباب بين إسرائيل وبقية العالم.