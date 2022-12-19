إسرائيل:تحقيقات الشرطة تكشف أن حادث دهس وقع بتل أبيب قبل أسبوع ونصف "عملية دهس"

التحقيقات تكشف ان حامد دخل الى اسرائيل بصورة غير شرعية وبسيارة مشطوبة

أنهت الشرطة الاسرائيلية وجهاز الشاباك تحقيقا حول حادث الدهس في حي فلورنطين بمدينة تل أبيب قبل أسبوع ونصف، والاثنين قدم بيان مدعي ضد المشتبه، علي حامد (31 عاما) مقيم غير شرعي، من قريبة سلواد القريبة من رام الله بالضفة الغربية، حيث اصطدم براكب دراجة نارية كانت واقفة الى جانب الطريق في شارع ابربنبل جنوبي المدينة. وبموجب البيان يتضح أن الحادث هو عملية دهس.

ومن التحقيقات يتضح أن حامد دخل إلى إسرائيل بصورة غير قانونية، وهو يقود سيارة إسرائيلية غير مرخصة (مشطوبة) نقلت الى أراضي السلطة الفلسطينية، وهو بنفس الوقت لا يحمل رخصة قيادة. اعتقل للتحقيق للاشتباه بتورطه بحادث الطرق وأنه يتواجد بصورة غير قانونية في إسرائيل، وخلال التحقيق تم تعزيز تقييم الشاباك بأن دافع الحادث قومي.

اعترف حامد خلال التحقيق أن تنفيذ قرار هجوم انتقامي لمقتل ابن عمه الذي قتل خلال تبادل اطلاق نار في مناطق السلطة الفلسطينية تعزز قبل يوم من حادث الدهس، وذلك خلال انشغاله بالتجهيز لعملية إطلاق نار.وتم تمديد اعتقال المشتبه من جانب المحكمة من وقت لأخر، وشمل بيان المدعي ايضا طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات القضائية ضده.