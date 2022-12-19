English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • بعد انتهاء مونديال 2022: البعثة الإسرائيلية المؤقتة تنهي مهامها في قطر

بعد انتهاء مونديال 2022: البعثة الإسرائيلية المؤقتة تنهي مهامها في قطر

i24NEWS

دقيقة 1
تظهر الألعاب النارية قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا في استاد لوسيل في لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر 2022.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFPتظهر الألعاب النارية قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا في استاد لوسيل في لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر 2022.

قال موظفون دبلوماسيون في الدوحة إنهم تعاملوا مع عشرة حوادث فقط، بما في ذلك حالة طبية طارئة نُقل خلالها إسرائيلي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج

قال مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS، يوم الإثنين، إن البعثة الإسرائيلية المؤقتة التي تم تشكيلها في قطر للتعامل مع الشؤون الدبلوماسية خلال مونديال 2022 ستنتهي مهامها هذا الأسبوع. وكان إغلاق البعثة في قطر متوقعا بعد البطولة التي انتهت، أمس الأحد، بفوز الأرجنتين على فرنسا بعد مباراة نهائية مثيرة انتهت بركلات الترجيح  4-2 على ملعب لوسيل بقطر.

Video poster

وكانت إسرائيل قد توصلت في الشهر المنصرم، إلى اتفاق مع قطر والفيفا قبل انطلاق مونديال 2022 للسماح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر إلى البلاد لمشاهدة المباريات، لتمكينهم من تلقي الخدمات القنصلية.

Video poster

وقال موظفون دبلوماسيون (البعثة الإسرئايلية المؤقتة) في الدوحة إنهم تعاملوا مع عشرة حوادث فقط، بما في ذلك حالة طبية طارئة نُقل خلالها إسرائيلي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج قبل إعادته إلى إسرائيل. وتعلقت معظم الحالات الأخرى بإصدار وثائق سفر لفقدان أو سرقة جوازات السفر. في إحدى الحوادث، شارك الفريق في البحث عن مواطن إسرائيلي تائه في الدوحة.

Video poster

وقالت وزارة الخارجية إن "إسرائيليا ألقي القبض عليه أيضا في حادث بسيط وأفرج عنه على وجه السرعة"، ووفقًا للفيفا، تم تسجيل 4500 مشجع من جنسية إسرائيلية حضروا إلى قطر.

Video poster

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين قطر وإسرائيل ومن المعروف أنها داعم قوي للفلسطينيين. كان العلم الفلسطيني موجودًا في كل مكان في البطولة على الرغم من الحظر المفروض على الأعلام، حيث قامت السلطات القطرية بإزالة الأعلام الإسرائيلية وغيرها خلال المباريات.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق