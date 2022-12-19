بعد انتهاء مونديال 2022: البعثة الإسرائيلية المؤقتة تنهي مهامها في قطر

قال موظفون دبلوماسيون في الدوحة إنهم تعاملوا مع عشرة حوادث فقط، بما في ذلك حالة طبية طارئة نُقل خلالها إسرائيلي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج

قال مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS، يوم الإثنين، إن البعثة الإسرائيلية المؤقتة التي تم تشكيلها في قطر للتعامل مع الشؤون الدبلوماسية خلال مونديال 2022 ستنتهي مهامها هذا الأسبوع. وكان إغلاق البعثة في قطر متوقعا بعد البطولة التي انتهت، أمس الأحد، بفوز الأرجنتين على فرنسا بعد مباراة نهائية مثيرة انتهت بركلات الترجيح 4-2 على ملعب لوسيل بقطر.

وكانت إسرائيل قد توصلت في الشهر المنصرم، إلى اتفاق مع قطر والفيفا قبل انطلاق مونديال 2022 للسماح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر إلى البلاد لمشاهدة المباريات، لتمكينهم من تلقي الخدمات القنصلية.

وقال موظفون دبلوماسيون (البعثة الإسرئايلية المؤقتة) في الدوحة إنهم تعاملوا مع عشرة حوادث فقط، بما في ذلك حالة طبية طارئة نُقل خلالها إسرائيلي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج قبل إعادته إلى إسرائيل. وتعلقت معظم الحالات الأخرى بإصدار وثائق سفر لفقدان أو سرقة جوازات السفر. في إحدى الحوادث، شارك الفريق في البحث عن مواطن إسرائيلي تائه في الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية إن "إسرائيليا ألقي القبض عليه أيضا في حادث بسيط وأفرج عنه على وجه السرعة"، ووفقًا للفيفا، تم تسجيل 4500 مشجع من جنسية إسرائيلية حضروا إلى قطر.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين قطر وإسرائيل ومن المعروف أنها داعم قوي للفلسطينيين. كان العلم الفلسطيني موجودًا في كل مكان في البطولة على الرغم من الحظر المفروض على الأعلام، حيث قامت السلطات القطرية بإزالة الأعلام الإسرائيلية وغيرها خلال المباريات.