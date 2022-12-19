تقرير: الكشف عن وثيقة سرية للاتحاد الاوروبي لتوسيع التواجد الفلسطيني في المناطق "ج"

الاتحاد الاوربي قال في رده إنه لا يعقب على وثائق لكن موقفه واضح بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

كشفت القناة الاسرائيلية "13" عن وثيقة مكتوبة في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية والتي تصف بطريقة شاملة ومركزة من ستة صفحات كيف يريد الاتحاد الاوروبي العمل لتوسيع التواجد الفلسطيني في المناطق "ج" والتي تخضع اليوم للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. الحديث يدور عن نفس المناطق التي طالب رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش بسلطات بها وكانت هذه الطلبات جزءا لا يتجزأ من المفاوضات الائتلافية.

جزء من الوثيقة عُرِف بأنه "سري" وتمت كتابتها قبل عدة أشهر، وهذه هي النقاط الأساسية التي شملتها:

الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق "ج"، الاتحاد الاوروبي سيعمل على رسم خرائط للأراضي في المنطقة- ليس بالضرورة بنفسه، انما عن طريق منظمات، لإثبات حق الفلسطينيين في الأرض، الاتحاد الاوروبي يدعو إلى "متابعة ومراقبة" النشاط الأثري الإسرائيلي في المنطقة. السبب:هذا النشاط تستخدمة إسرائيل لتبرير سيطرتها على الأراضي في الضفة الغربية والهدف هو دمج المناطق "د" مع المناطق "أ" و"ب". وكتب في الوثيقة ان "هناك حاجة الى رؤية اوروبية مشتركة وبتوجه منسق أكثر بين الأطراف في اوروبا من أجل تعظيم القدرة لتوسيع تدخلها في مناطق "ج".

وتتحدث الخطة عن الحاجة لتعزيز البنية التحتية الفلسطينية في المناطق "ج"، وتوفير مساعدة قضائية وغيرها، والمزيد من الخطوات التي ينوي الاتحاد الاوربي دفعها. الوثيقة كتبت قبل الانتخابات في إسرائيل، وبذلك لا يمكن ربطها لرد على أي حكومة ما أو غيرها. موقف الاتحاد الاوروبي ليس بجديد، لكننا نرى هنا توجه لممارسة عملية لكيفية تعميق المشاركة أكثر مما هو عليه في المناطق "ج".

تم إطلاع مسؤولون رسميون في إسرائيل على هذه الوثيقة بعد توجه القناة "13" ويتم فحصها حاليا.

وفي تعقيب الاتحاد الاوروبي قالوا إنهم "عموما لا يتطرقون الى وثائق، سياسة الاتحاد الاوروبي هي التي أنشأتها الدول الـ27 أعضاء بها. سياستنا لم تتغير- نحن ملتزمون بحل الدولتين، مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين. نطالب إسرائيل اتاحة تحسين ملموس على حياة الفلسطينيين والسماح ببناء فلسطيني ووقف تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينية في المنطقة".