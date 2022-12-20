تقرير: مقتل شخصين في قصف منسوب لإسرائيل على سوريا

أفادت قناة العربية السعودية أنه تم استهداف منشأة إيرانية مضادة للطائرات في المطار الدولي تم تفعيل نظام الدفاع الجوي السوري لاعتراض الصواريخ الإسرائيلية وفق سانا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة مقرها المملكة المتحدة، أن هجومًا منسوبا لإسرائيل استهدف منطقة دمشق في سوريا، في وقت متأخر من يوم الاثنين، أدى إلى مقتل مسلحين اثنين في مستودع أسلحة تابع لحزب الله.

وذكر التقرير أنه لم يتم التعرف على هوية المسلحين لكن من المرجح أنهما ينتميان إلى جماعة حزب الله اللبنانية. واستهدفت أربع قذائف على الأقل مواقع لميليشيات إيرانية قرب مطار دمشق الدولي.

وقال مراسل قناة سانا الحكومية إنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي السوري لاعتراض الصواريخ الإسرائيلية. فيما أفادت قناة العربية السعودية أنه تم استهداف منشأة إيرانية مضادة للطائرات في المطار الدولي.

ولم تعلق إسرائيل على التقارير، كما نادرا ما تفعل بعد الهجمات المزعومة في سوريا. وأكد مسؤولون فيها أنها لن تتسامح مع نشاط الميليشيات المدعومة من إيران شمال حدودها.

تم الإبلاغ عن مئات الهجمات، في السنوات الأخيرة، ضد الجماعات الشيعية المدعومة من إيران مثل حزب الله الماثلة في مرمى الهدف. وفي الأسبوع الماضي، ورد أن إسرائيل قتلت عدة عناصر من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في دير الزور شرقي سوريا.

أكد اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في بيان نادر الأربعاء الماضي، أن إسرائيل دمرت شحنة أسلحة على طول الحدود العراقية السورية في نوفمبر.