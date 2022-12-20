وفاة مؤسس كتائب شهداء الأقصى في السجن متأثرا بالسرطان

ناصر أبو حميد (50 عاما) من مخيم الأمعري في الضفة الغربية هو أحد مؤسسي كتائب شهداء الأقصى، يقضي حكما بالسجن المؤبد لإدانته بالقتل خلال عمليات عدائية

أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة السجين الأمني الفلسطيني ناصر أبو حميد الثلاثاء على إثر معاناته من مرض السرطان. وأفادت مصلحة السجون أن أبو حميد تلقى العلاج الطبي من قبل الأطباء العاملين في المصلحة إضافة إلى عناية طبية خارجية. وتوفي في مستشفى أساف هروفيه قرب الرملة حيث تلقى العناية الطبية.

ناصر أبو حميد (50 عاما) من مخيم الأمعري القريب من مدينة رام الله، في الضفة الغربية هو أحد مؤسسي كتائب شهداء الأقصى، يقضي حكما بالسجن المؤبد لإدانته بالقتل خلال عمليات عدائية وارتكابه مخالفات أمنية ومحاولة القتل.

أمضى ناصر أبو حميد ما يزيد عن 30 عامًا، في السجن، على مراحل متفرقة، وامتد اعتقاله الأخير من عام 2002 حتّى اليوم، وهو محكوم بالسّجن المؤبد 7 مرات و50 عامًا، وله أربعة أشقاء يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد، على ما أفادت وكالة معا الفلسطينية.

من جانبه أعلن نادي الأسير الفلسطيني وفاة أبو حميد وحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن موته جراء الإهمال الطبي وفق زعمهم، علما أنه أصيب بداية بسرطان الرئة ثم انتشر المرض في أنحاء جسده. وأشار النادي إلى أن كافة المحاولات القانونية، للإفراج عن أبو حميد قد رفضت من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية.

كما أفاد نادي الأسير أن السجين الذي صرعه المرض رفض مقترح محاميه، لطلب "عفو" من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بالإفراج عنه.