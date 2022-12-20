الأردن يستضيف قمة "بغداد 2" وسط آمال بنزع فتيل أزمات المنطقة

تستضيف الأردن الثلاثاء في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، على ضفاف البحر الميت قمة "بغداد 2" استتباعا لقمة "بغداد 1" التي عقدت في العاصمة العراقية

تستضيف الأردن الثلاثاء في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، على ضفاف البحر الميت قمة "بغداد 2" استتباعا لقمة "بغداد 1" التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية آب/ أغسطس من العام الماضي، بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وفي خطوة مستحدثة، تنضم إلى قمة الثلاثاء لأول مرة كل من البحرين وعمان إلى جانب مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران وفرنسا والعراق. من المتوقع أن يتناول الاجتماع كذلك قضايا مشتركة على غرار الاحترار المناخي والأمن الغذائي فضلاً عن التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

ويشارك في المؤتمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا، إضافة إلى وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.

وفي النسخة الثانية في عمان، "سيكون هدف رئيس الوزراء السوداني إظهار قدرته على الحفاظ على هذه العلاقات" على أمل معلقين أن يفضي الاجتماع هذه المرة، إلى أجندة أكثر جدية".

إيرانيا، قال عبد اللهيان إن القمة "ستشكّل فرصة جيدة بالنسبة إلينا لاستكمال هذه المباحثات".

فيما عقب مدير معهد الشرق الأدنى والخليج للدراسات العسكرية رياض قهوجي، على الموقف الإيراني بالقول "إنه من الضروري، معاينة موقف إيران باعتبارها "العنوان الكبير" ذلك أن يدها "موجودة في كل مكان، من العراق إلى سوريا مروراً بلبنان واليمن".

ويضيف "لا يريد الإيراني أن يتنازل عن أي مكتسبات، فهو يتفاوض من منطلق 'ما لي هو لي' في هذه الدول"، معتبراً أن السؤال الأبرز يبقى "هل ستظهر إيران ليونة أكثر أو استعداداً أكثر أو تقدم نتائج ملموسة؟" خلال المؤتمر. لكنه في الوقت ذاته، لا يتوقع أن "تتحلحل الأمور" طالما أن "الموقف الإيراني لا يتغير".

وتتهم إيران منافستها الإقليمية، المملكة العربية السعودية، التي انقطعت العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 2016، بتشجيع حركة الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد. وقال وزير خارجية إيران الاثنين "نحن مستعدون للعودة إلى العلاقات الطبيعية وإعادة فتح السفارات عندما يكون الجانب السعودي جاهزًا".